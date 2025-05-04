Tokat, köklü gelenekleri ve ustadan çırağa aktarılan el sanatlarıyla üç gün boyunca yaşayan bir kültür sahnesine dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Tokat Yaşayan Miras Festivali, üç gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.







Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla açılan festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tokat'ta bir araya getirerek, halk kültürünün belleğini canlandırdı. Unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkarırken, toplumun kültürel belleğini de tazelemeyi amaçlayan festival geçen yıl "Geleneksel El Sanatları Festivalleri" olarak Çorum'da başlamıştı. Gördüğü yoğun ilgi sonrası Ankara, Isparta, Burdur, Karabük ve Sivas'ta devam eden festival, bu yıl "Yaşayan Miras Festivali" adını alarak kapsamını genişletti.







Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, 'Bu etkinlikler kültürel kimliğimizin taşıyıcısı olan ustalara bir saygı duruşudur.' derken, Tokat'ın öneminden şöyle bahsetti: 'Tokat'ta şu anda; 35'i geleneksel sanatlar alanında olmak üzere 75 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcımız bulunuyor. Ahşap Basmacılık/ Yazmacılık, Ağaç İşçiliği ve Ahşap Oymacılığı, Bakırcılık, geleneksel kuyumculuk, Bıçakçılık, Dericilik ve Deri İşlemeciliği ustalığı gibi ulusal envantere kayıtlı 70 unsur ile de Tokat yaşayan mirasımız açısından da önemli bir şehir olarak öne çıkıyor' dedi.







FİLİSTİN'DE YAŞANAN ZULÜM TİYATRODA

Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamların yankısı bu kez tiyatro sahnesinden yükseliyor. Filistinli oyuncu ve tiyatro yönetmeni Sweilem Sweilem'in yönetmenliğini üstlendiği "Küller Arasında Gazze" adlı tiyatro oyunu, Filistin halkının yaşadığı zulmü sanata taşıyarak seyirciyle yüzleştiriyor. Emin Özbey'in kaleme aldığı oyun, bu akşam Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye gelen ve tiyatro çalışmalarını burada sürdüren Sweilem, oyunu Filistin'de yaşanan vahşetin sessiz kalınamayacak kadar büyük olduğunu hatırlatmak için sahneye koyduklarını ifade etti.







"Filistin'de yaşanan acıyı ve insanlık dışı katliamı bir sanatçı olarak anlatmaya çalıştım," diyen Sweilem, "Haksızlığa karşı susuyorsan dilsiz şeytan oluyorsun. Biz de bu mantıkla arkadaşlarımızla bir araya geldik ve tiyatro oyunu yapmaya karar verdik," sözleriyle oyunun taşıdığı vicdani sorumluluğu vurguladı. Kadrosunda Sweilem Sweilem'in yanı sıra Eyüp Kılıç, Şule Yazıcı, Mine Keskinbora, İbrahim Domruk ve Volkan Kılıç'ın yer aldığı oyun, Filistin halkının yaşadığı travmayı unutturmamak ve bu zulme karşı sanat yoluyla bir duruş sergilemek amacıyla hazırlandı. Umarım bu oyun, Gazze'de yaşanan dramı yansıtması açısından diğer tiyatro topluluklarına da ilham olur.







KADIN GÖZÜYLE FİLMLER

Kadın sinemasının güçlü sesi bir kez daha İzmir'den yükseliyor. Kadın Yönetmenler Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında sinemaseverleri İzmir'de bir araya getiriyor. Festivalde bu yıl "Göründüğü Gibi Değil" temasıyla 30 ülkeden 85 film gösterilecek. 35 yapımın dünya prömiyerini, 58 filmin ise Türkiye prömiyerini gerçekleştireceği festivalde gösterimler İzmir Sanat, Fransız Kültür Merkezi ve Casa Italia'da gerçekleştirilecek.







GEZGİN SALON'A YENİ İSİMLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Gezgin Salon Festivali'ne üç yeni isim daha eklendi. 28-29 Haziran'da gerçekleşecek iki günlük müzik maratonunun yıldızları AIR, Slowdive, French 79, NEIL FRANCES ve King Hannah'ya ek olarak; deneysel, progresif rock müziğiyle Gevende, William Dorey'nin tek kişilik müzik evreni Skinshape, psikedelik Anadolu beat üçlüsü Lalalar müzikseverlere coşkulu bir akşam yaşatacak.