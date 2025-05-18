Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "3. Uluslararası Yeditepe Bienali" geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmişti. "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarlar ve Nuruosmaniye Camii Mahzeni'nde sanatseverleri ağırlamaya devam eden bienalin Sirkeci'deki kısmını küratörlerden Fatih Ömeroğlu eşliğinde gezme fırsatı buldum.

GELENEKSEL ESERLER

27 adet enstalasyonun yer aldığı bu tarihi yapının alt kısmı uzun uğraşlar sonucu bugünkü haline getirebilmiş. 40 yıldır kimsenin girmediği yapıya girip sergi alanına dönüştürmek başlı başına takdiri hak eden bir iş. Nitekim 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda 8 kamyon moloz çıkarılmış. 'İslam dünyasında ayrı bir önemi olan vakit kavramını ele alarak 30'a yakın sanatçıyla geleneksel sanatların kimliğini koruyarak bu oluşumu yapmak çok zordu' diyor Ömeroğlu ama çıkan sonuçtan çok memnun.

Ömeroğlu, klasik sanatın geleneksel formlarını çağdaş bir anlayışla yeniden değerlendirdiklerini vurgulayarak "Bu bienal sadece geçmişin izlerini sergilemiyor; geçmişle bugünü konuşturarak yeni anlam katmanları oluşturmayı hedefliyor" diyor. Minyatür sanatçısı Dilek Yerlikaya'nın ayın hallerine göre tasarladığı 'Ay Yüzlüler' isimli eserinden, Gazze'deki katliamdan etkilenerek bunu 'Gölgede Umut' adlı eseriyle dışa vuran 8 yaşındaki Mila Vergili'ye kadar gölge ile ışığın birbirini tamamladığı eserler, yaşam, ölüm ve varoluş üzerine düşünmenizi sağlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlayan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali, 18 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. İmkânınız varsa hepsi birbirinden derin anlamlar içeren 263 sanatçının 215 eserini yakından keşfetmenizi öneririm.



Bir kez daha gönülleri fethetti

Uzun süredir takipteydim ama bir türlü denk gelememiştim İbrahim Maalouf'a... İki Grammy adaylığıyla uluslararası başarıya ulaşan trompet virtüözünü Antalya'da Akra Caz Festivali'nin açılışında izleme imkânı buldum. Lübnan asıllı Fransız sanatçı caz, Arap makamları, elektronik altyapılar ve klasik Batı müziğini bir araya getirdiği eserleri ve özellikle 17. müzikal projesi, 'T.O.M.A-Michel- Ange'nin Trompetleri' ile yine gönülleri fethetmeyi başardı. Enstrümanına hâkimiyeti, sahneyle bütünleşmesi ve seyirciyle olan diyaloğu üst düzeydeydi.

Hafsatou Saindou'nun da renkli danslarıyla eşlik ettiği konser tıka basa doluydu. Duygusal notalarla alıp götürürken, eğlendirme işini de çok iyi yaptığını gözlemlediğim sanatçı, ülkemizi de çok seviyor. Hayranları da hiç azımsanacak gibi değil. Antalya'dan bir gece sonra Ankara'da CSO Ada Ankara'da dinleyicileriyle buluşan sanatçı, önceki akşam da İzmir'de konser verdi. Üç gün üst üste Türkiye turnesini tamamlayan Maalouf, sempatik kişiliği ve mütevazı yapısıyla da bir kez daha gönüllerdeki yerini sağlamlaştırdı.



Ara Güler'in hayatı film oluyor

Türkiye'nin görsel hafızasına fotoğraflarıyla yön veren usta sanatçı Ara Güler'in hayatı sinema filmi oluyor. Cannes'da Ara Güler'in hayatını beyazperdeye taşıyacak Türkiye- Ermenistan ortak yapımı bir film çekileceği duyuruldu. Merhaba adlı biyografinin yönetmenliğini üstlenecek Ela Alyamaç ve Aren Perdeci ise senaryo çalışmalarına bizzat Ara Güler'in sağlığında ve onun isteği doğrultusunda başlamıştı.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olma özelliği taşıyan film, iki ülke arasında dostluk ve kültürel iş birliğinin simgesi olarak sinema dünyasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor. Ara Güler'i kimin oynayacağını merak ediyorum.



Japon yıldız Hiromi İş Sanat'taydı

İş Sanat, 25. sezonunu uluslararası caz sahnesinin yıldızlarından Hiromi'nin etkileyici performansıyla taçlandırdı. Son yarım yüzyılın en önemli piyanistleri arasında gösterilen Hiromi, Avrupa turnesi kapsamında akşamı, sezonun son konseri için müzikseverlerle buluştu.

Her yeni albüm çalışmasında caz ile klasik müzik, bestecilik ile doğaçlama arasındaki sınırları kaldıran Hiromi, Sonicwonderland ile dinleyicilerini yepyeni bir müzik yolculuğuna çıkardı. Öte yandan yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri de 23 Mayıs itibariyle başlıyor.



Frankfurt için geri sayım

Avrupa'daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13-18 Haziran tarihinde 25. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ile Festival Danışmanı Caner Ural'ın ev sahipliğinde önceki gün tanıtımı yapılan festivalde usta oyuncu Suna Keskin'e de Onur Ödülü verildi.