Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Sinema Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları (DT) son dönemdeki projeleriyle sanatı seyircinin ayağına kadar götürmeyi başarıyorlar.







DT'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde gerçekleştirilen 'Vagon Sahne' projesi 'tiyatro her yerde' anlayışıyla 2008'den beri tiyatroyu Anadolu'nun ücra köşesindeki vatandaşlarımıza kadar ulaştırıyor. Vagon Sahne, 18 Mayıs'a kadar çocuklar için 'Masal Treni', yetişkinler için ise 'Misafir' adlı oyunlarla yoluna devam ederken Sinema Genel Müdürlüğü de 'Gezen Sinema' tırının verilerini açıkladı. Sinema tırı, yola çıktığı 2018'den itibaren 350'den fazla ilçede 1 milyona yakın seyirciye sinema keyfini yaşattı.







Beyaz perdeyi hiç görmemiş çocukları ücretsiz gösterimlerle sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran gezen sinema tırının Ankara, Erzincan ve Tunceli'den sonra bu yıl sonuna kadar ulaşacağı duraklar sırasıyla Elazığ, Şırnak, Hatay, Mersin, Çorum ve Yozgat olacak.

Beyaz perdeyi daha ulaşılabilir hale getirme isteklerini vurgulayan Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Çocukların gözlerindeki heyecan, bu yolculuğun en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi.







İSLAM SANATLARININ GÜZİDE ESERLERİ BU FUARDA

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Ankara'da devam ediyor. Açılışı Emine Erdoğan tarafından yapılan, İslam sanatlarını dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda, Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da önceki gün fuarı ziyaret etti. Yılmaz, sosyal medyada, fuarın İslam sanatlarının estetik, zarafet ve derin anlam dünyasını hem ülkeye hem de dünyaya tanıtmak açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Sergi bu akşama kadar Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.







GENÇ ARPİSTTEN BİR BAŞARI DAHA

Uluslararası alanda başarılara imza atan ünlü arpist Merve Kocabeyler, kariyerinde önemli bir adım daha attı. Geçtiğimiz aylarda, müzik endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'ni organize eden Recording Academy'nin New York ekibine kabul edilen 1990 doğumlu genç sanatçı bu kez Concert Artists International Competition'da birincilik ödülü kazandı.

Kocabeyler, bu ödül dolayısıyla, 23 Mayıs'ta New York'taki Carnegie Hall'da konser vermesi için davet aldı. Kocabeyler bu mutluluğunu 'Bu özel konserin hayatımı adadığım müzik yolculuğumda önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum ve dünyanın en prestijli konser salonlarından birinde sahne alacak olmanın tarifsiz heyecanını yaşıyorum' sözleriyle paylaştı.







ŞARKILARI HİKÂYELERİYLE ANLATIYOR

Nükhet Duru'nun 11 yaşında felç geçirdiğini ve bu felçten kahkahası sayesinde kurtulduğunu biliyor muydunuz? Ya da Barış Manço'nın bir trafik kazası sonucu dudağının yarıldığını ve bu yara izini kapatmak için bıyık bıraktığını? 30 seneyi aşkın süredir, şarkıları ve sahne performansı ile beğeni toplayan Kaan Öztürk bunun gibi hikayeleri 'Büyüdüğümüz Şarkılar' isimli şovunda anlatıyor. Öztürk, Barış Manço, Cem Karaca, Tanju Okan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Ajda Pekkan, MFÖ, Edip Akbayram, Müslüm Gürses ve Fikret Kızılok gibi daha pek çok unutulmaz isimlerin şarkılarını canlı seslendirirken, bir yandan da hayat hikayelerini anlatıyor. Geçtiğimiz gün perde açan bu eğlenceli şova denk gelmeye çalışın.