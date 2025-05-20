Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali önceki akşam tarihi bir geceye ev sahipliği yaptı. Türk Beşleri'nden Ahmet Adnan Saygun'un 42 yıldır sahnelenmeyi bekleyen 'şaheserim' dediği eseri Gılgameş Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM'de izleyiciyle buluştu. 6 ay hummalı bir çalışmanın ardından perde açan bu görkemli prodüksiyon izleyenlerin adeta nefesini kesti.







Caner Akın'ın rejisiyle sahneye konulan eserde, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı, İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetti. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, Işık tasarımı Cem Yılmazer'e ait olan eserin video tasarımını Aisha Hajiyeva, koreografisini de Deniz Özaydın hazırladı. Eserde Gilgameş'e Alican Güçoğlu'nun; Enkidu'ya Yılmaz Berkay Günay'ın ev Ninsun'a Aylin Ateş'in hayat verdiği opera izleyenlerden tam not aldı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün de izleidği operanın sonunda alkışlar uzun süre kesilmedi. Katılan herkesin yüzünde gülümsemeyle ayrılması sanırım en çok DOB ile kırmadık rekor bırakmayan Sağtürk'ü gururlandırmıştır.







Eserle ilgili sonrasında yapılan onlarca yorum arasından özellikle dikkatimi çekeni şu oldu: 'Tarih dersinde öğrenip dipsiz belleğe kaydolan ve sonra kaybolan bilgiden çok farklı bu Gılgamış. Varoluşun ezeli sorgusuyla 3 bin yıl öncesine günümüz teknolojisiyle ışınlanmak isterseniz Gılgameş sahnede...' Mezopotamya'nın bereketli topraklarında doğan, insanın ölümsüzlük arayışını, dostluk ve bilgelik yolculuğunu anlatan, izleyeni de izleteni de mest eden bu görkemli opera bu akşam yeniden AKM'de izleyici karşısına çıkacak.







DÜZCE BU FESTİVALİ ÇOK SEVDİ

Bu yıl ilki düzenlenen Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nde kazananlar belli oldu. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde En İyi Film ödülünü Ahmet Toğaç'ın Aç Açına isimli filmi kazandı.







En İyi Belgesel ödülü ise Abdullah Harun İlhan'ın 'Free Words: A Poet From Gaza' filmine verildi. 60 bin lira ödüllü Aile temalı filme verilen 'Düzce Valiliği Özel Ödülü'nü ise Merve Kuş Mataracı'nın 'Emma' filmi aldı. Mataracı, Vali Aslan'dan aldığı ödülünü hakları elinden alınan Filistinli ailelere armağan etti.