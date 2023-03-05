MERVE YURTYAPAN

Ünlü sanatçılar, kariyerlerindeki başarıları, kamera arkasındaki duruşları kadar hayranlarının hayatlarına yaptıkları katkılarla da öne çıkıyor. O isimlerden biri de Aslı Hünel. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl bir hayranının hayatını değiştirmek için harekete geçti ve hayaller gerçek oldu.

Hünel, "Herkesin bir hayali vardır dedik ve yola çıktık. Pandemi sürecinden sonra herkes kilo almaya başladı. Bu konuda 'Aslı Hanım bana yardım edin' diye mesajlar alıyordum. Avrupa Şafak Hastanesi'nin doktorlarıyla bir araya geldim. 'Bir hayranımı zayıflatmak istiyorum' dedim. Onlar da bana destek oldular" diyerek başladı anlatmaya.









EVLENİP YUVA KURACAK

Şarkıcının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya yüzlerce kişi başvuru yaptı. Yasemin Çırçır adlı genç kadın ise talihli kişi oldu. Hünel, "Yasemin benim hayranımdı. Biz tanıştığımızda bekardı. Kilolarından çok mutsuzdu. İşinde daha konforlu bir yaşantısının olmasını istiyordu. 'Çok yoruluyorum yaşım çok genç ama yaşlı ve hasta insan kadar enerji düşüklüğü yaşıyorum. Bu beni hayattan koparıyor' dedi. Ameliyata benim elimi tutarak girdi" diye anlattı Yasemin ile aralarında geçen konuşmayı.







Aslı Hünel, hayranının tüm hastane süreciyle ilgilendi. Mide küçültme ameliyatı gerçekleşti. Ünlü şarkıcı, "Çok güzel bir operasyon gerçekleşti. Beni mahcup etmeyen hocamıza ve hastanemize çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız bir güzellik ama aldığımız da büyük bir risk. Olabilecek riskli bir gelişme beni yerle yeksan ederdi. İyilik yapmak isterken zararımız olabilirdi. O sebeple çok araştırdım. Allah mahcup etmedi ameliyatımız güzel geçeti" dedi.







Hünel, genç kadınla 10 ay sonra bir araya geldi. Tam 30 kilo vermişti Yasemin ve hayali gerçek olmuştu. Ünlü şarkıcı, görüşmelerinde yaşanan duygu dolu anları şöyle anlattı: "Gözyaşlarımız aktı. Hayallerine kavuştu. Bir erkek arkadaşı olmuş ve bu süreçte nişanlanmış. Evlenecek ve yuvasını kuracak. 'Seni ilk gördüğümde kendini iyi hissetmiyordun şimdi yüzünde güller açıyor. Bundan sonra seni nikah masasında görmek istiyorum' dedim. Kızımızı da evlendireceğim ve nikah şahidi olacağım. Kabul ederse gelinliğini de ben hediye edeceğim. Bir insanı mutlu etmek, kalbine dokunmak, yuva kurmasına yardımcı olmak dünyadaki en güzel mutluluklardan biri. Benim için insanların hayatına dokunmak çok önemli. Yüzünü hiç görmediğim insanlara bile bir yardımım dokunsun diye çabalıyorum."

Ekran önünde olan insanların farklı misyonları olmalı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, kendilerini örnek alan gençlere doğru mesajlar vermek, insanların hayallerine kavuşmalarında köprü olmak...

Umarım bu tarz çalışmalar herkese örnek olur. Ünlü isimler, daha birçok kişinin hayatına dokunup hayallerine ulaşmalarına destek olur.