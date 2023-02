Antakya’daki anılarım gözümün önünden gitmiyor

Yüzyılın afetinin ardından oldukça dokunaklı hikayeler ortaya çıktı. Deprem bölgesindeki vatandaşların yaşadıkları içimizi parçaladı, hem halk hem de sanat dünyası depremzedelerin acılarını paylaşmak için seferber oldu.

Bu sırada ünlüler dünyasından da birçok kişinin o bölgeye dair eski anılarını dinledik. Didem Uzel'in de yıllar önce bir dizi çekimi için Antakya'da bulunduğunu öğrendim. Ünlü oyuncuyla konuşup o günlere döndük.

"Antakya çok büyüleyici bir şehirdi" diyerek sözlerine başladı Uzel. 2005 yılında Antakya'da Eylül adında bir dizi çekmişlerdi. Haluk Piyes, Arzu Yanardağ, Hatice Şendil gibi isimler de yer alıyordu dizide.









TÜM EKİP MEMNUNDU

Uzel, "Acayip sevmiştim orayı. Dizi çekiyorduk ama repolarda eve dönmek istemiyordum. O şehrin seni içine çeken bir büyüsü vardı. Eskiydi ama tarihi çok etkileyici" diye duygularını anlattı. Öyle etkilenmişti ki şehirden her boş anını insanlarla sohbet edip gezerek değerlendirmişti. Gördüğü her yer şimdi gözünün önünden gitmiyordu. Uzel, "O eski yerleşim yerlerinin ara sokakları, meşhur çarşının en eski halini görmüştüm.







Yemekleri çok çok iyiydi. Otelin biraz uzağında çarşıda bir künefeci vardı her gün oradaydım" dedi. Tüm ekip unutulmaz anılar biriktirmişti. Vatandaşlarla aralarında geçen diyalogları anlatırken çok duygulandı Didem Uzel: "O soğuk sobalı evde insanların yaşamı beni çok etkilemişti. Nasıl sıcak ve misafirperverlerdi. Üşüyoruz diye sürekli odun atıyorlardı sobaya. Oysa onların yaşamı zaten böyleydi. Acayip ayazı vardı o şehrin. O soğuğu ve çaresizliği düşündükçe deprem anında neler neler yaşadılar acaba diye günlerdir uyku uyumadım. Çok enteresandır ki, oraya gelen tüm çekim ekibi de çok memnundu orada olmaktan." Ünlü oyuncu, herkes gibi unutulmayacak anılar biriktirdiğini söyledi.







SIRBİSTAN'DA YAYINLANACAK ŞARKININ ÇIKIŞ TARİHİNİ ERTELEDİ

Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic, uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Yaşanan deprem felaketinin herkes gibi kendisini de derinden sarstığını belirten şarkıcı, Sırbistan'ın popüler şarkıcılarından Aco Pejovic ile yaptığı düet çalışmanın yayın tarihini erteledi. Deprem felaketinin ardından çok üzüldüğünü belirten Jahovic, "Meslektaşımla bir düet çalışması yapmıştık. Bu ay içinde çıkarmayı planlıyorduk ama herkesin bildiği gibi Türkiye arka arkaya, iki şiddetli depremle sarsıldı. Bu, ülkenin karşı karşıya kaldığı en zor zamanlardan biri ve tüm vatandaşlar gibi ben de duygusal olarak yıkıldım. Türkiye çok can kaybetti. Biz de şarkımızın çıkış tarihini erteledik" dedi. Pejovic ise depremzedeler için çok üzüldüğünü belirtip yardım çağrısında bulundu.