ÖMER KARAHAN

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, sanatçılar için prestiji simgeler... Kolay değildir o arenada günlerce konser verip alanı tıklım tıklım doldurmak... Bugüne dek, sezonda 15 konser veren Tarkan, Açıkhava'da rekoru elinde bulunduruyordu ki Tan Taşçı, biletleri günler öncesinden tükenen 16 konserlik Harbiye serisiyle Tarkan'ı geçti. Ben de yeni rekorun kırıldığı geceye tanıklık etmek için oradaydım ve sizlere verilerle Tan Taşçı karnesi çıkardım.



1-Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon'un organizasyonuyla haziranda başlayan ve sadece kendi yazdığı şarkılardan oluşan "Söz&Müzik: Tan Taşçı" turnesini dün gece 16'ncı kez sahneye çıktığı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konseri ile sonlandırdı.



2-Bu süreçte sanatçı, 100 günde 60 konser verdi. Sadece karayolunda 100 bin kilometreden fazla yol yaptı, uçakla yaptığı milleri ise saymıyorum.



3-Sanat hayatının 18'inci yılında olan Tan, Harbiye Açıkhava'da verdiği 16 konserde 50 bin seyirciyi ağırladı. Konserlerin hepsinde biletler sold-out, yani tükenmişti.



4-Tan Taşçı, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda kasım ayında konser veren ilk sanatçı olarak da adını tarihe yazdırdı. Konserlerde Tan Taşçı ve Uğur Bayhan'ın 50 kişilik ekibi görev aldı.



5-Konser serisinde 2 fotoğrafçı, 5 bin kareye yakın fotoğraf çekti. Tan'ın, kulis giriş ve çıkışlarında saatlerce bekleyen hayranlarıyla çektirdiği selfie'ler hariç...



6-Konser serisi için 35 adet kostüm hazırlandı. Konser repertuvarı 30 parçadan oluştu ve hepsi söz-müzik Tan Taşçı imzalıydı.



7-Bodrum'da yaşayan Tan, konserleri boyunca İstanbul'da otelde kaldı. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, sağlığını korumak adına bu süreçte çok az insan ile görüştü.



8-Binlerce hayranı Harbiye Açıkhava'yı doldururken, bölgedeki esnaf da ihya oldu. Konser alanının dışında oluşan uzun kuyruklar, arabada köfte satanları mutlu etti, taksiler ardı ardına müşteri taşıdı.



9-Tan Taşçı'nın menajer ve iletişim ekibinde bulunan Ecmel Kayahan, Onur Özışık, Zeynep Arda ve Zeynep Altınçekiç konser serisi boyunca ilginç olaylar yaşadı. Zeynep Altınçekiç, konser günlerinde uzun saatler süren telefon konuşmaları yüzünden 2 cep telefonunun ana kartını yaktı.



HOŞÇA KAL İKİ GÖZÜM...



'Şu dağlarda kar olsaydım

Bir asi rüzgar olsaydım

Arar bulur muydun beni

Sahipsiz mezar olsaydım'



Kim bilebilirdi ki Yusuf Hayaloğlu'nun yazdığı bu sözler, yıllar sonra yakın dostu, kız kardeşinin eşi Ahmet Kaya'yı tanımlayacaktı...

Öyle ya sahipsiz mezar dediğin; 'Vatansızlıktan üşüyorum' sözleri ile öz vatanından uzakta, bir gün döneceğini hasretle bekleyen ancak 2000 yılının 16 Kasım'ında geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın ta kendisi...

Hayatı boyunca 22 albüm çıkardı, yurt içi ve yurt dışında sayısız konser verdi ve milyonlarca hayran kitlesine sahip oldu Ahmet Kaya... Şarkılarında anlatır tüm hislerini... Hem de ne şarkılar... Hepsi zamansız, hepsinin karşılığı milyonlarda...

Yanlış anlaşıldığına, kendisine karşı ön yargılı insanlar olduğuna değinmiştir ömrü boyunca... 'Ülkemizi çok seviyoruz. Lazıyla, Çerkeziyle, Türküyle, Kürdüyle... Ülkemizi böldürtmeyeceğiz' sözlerini defalarca söylese de yine de ön yargıdan kurtulamaz Ahmet Kaya... Ancak yine de söylemekten bir an olsun vazgeçmez; 'Ölürsem, hayatımda istediğim tek bir şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler, asla... Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim'

Bugün Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü... Ancak sevenlerinin de dediği gibi 'Ahmet Kaya hep 43 yaşında'

"Hoşça kal iki gözüm"