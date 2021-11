ÖMER KARAHAN

Caka satmayı severiz ezelden beri... Sırf biz değil, aslında dünyanın birçok yerinde durum böyledir. Şaşaa tutkumuz yaşam stilimize de farklı şekillerde yansıyor tabii ki. Bu gösteriş son zamanlarda en belirgin olarak steak'çi diye tabir edilen restoranlarda yaşanıyor...

Çok yetenekli kasaplarımız, şeflerimiz; dükkanlarına gelen misafirlere masalarının yanında yaptıkları ilginç servislerle tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor. O hizmeti almak için para saçan müşteriler, bu şovları sosyal medyasında paylaşıp eşine, dostuna, akrabasına izlettiriyor. Bu sırada bazı aksaklıklar da yaşanıyor tabii; ateş şovundan yangınlar çıkabiliyor, bıçaklar elden kaçıp masaya saplanabiliyor.



Velhasıl yemek mi dayak mı, ne yenildiği çoğunlukla anlaşılamayan bu restoranlarımızın birinde bir karıkoca ve misafirleri, yapılan şovdan rahatsız olmuş... Böyle bir beklenti içinde olmayan ve sadece yemek yemek için restoranda bulunan misafirlerin yanına gelen şef, masadaki adamın karısına yemek yedirmeye çalışınca ortam biraz gerilmiş... Akabinde adam, şefi uyarıp masaya hizmet vermemesini istemiş... Yahu biraz gelen misafiri tahlil edip, ona göre yaklaşım sergilemek çok mu zor! Şimdi o adam istemediği halde karısına zevzeklik yapılınca kalkıp şiddet uygulasa hoş mu olur...



Bu ve bunun gibi birçok hikaye duyup, görüyoruz. Her şeyin bir sınırı olduğunu ve herkesle her dansın yapılamayacağını bazı işletme ve kasapların öğrenmesi gerekiyor! Tabii birçoğunu kayırarak, bazıları için şunu söylemeliyim; şayet olay maymunluksa bunun için sirke gider, onu izleriz... Sırf birkaç kişi başarı elde etti diye herkesin bu işe soyunması çok acı... Lüks semtteki steak'çi de mahalle arasındaki kebapçı da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Elma ile armudu ayırmak şart! Yemeğini yemek isteyen ayrı, şov isteyen ayrı... Bunun farkına varın!



ANLAMLI SERGİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında, Beyoğlu Belediyesi ve PTT tarafından hazırlanan Atatürk ve Cumhuriyet Pulları Sergisi, ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'ndan 10 ismin özel koleksiyonları yer alıyor.



Ayrıca, Atatürk'ün yurt içi gezilerinde seyahat ederken trende dinlediği şarkıların kayıtları taş plaktan misafirlere dinletiliyor. Riyaset-i Cumhur Saz Heyeti'nin icra ettiği eserlerde Safiye Ayla'dan Münir Nurettin Selçuk'a, Hafız Yaşar'dan Atatürk'ün konserine giderek herkesi şaşırtan Melek Tokgöz'e kadar özel seslerin imzası var.



YARDIMLARI ULAŞTIRDILAR

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun ilçesi Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden olmuştu. Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Başkanı Nilgün Diptaş ve yönetim kurulu üyeleri Emel Ersoy, Tevhide Çiftçi, Zelal Kureyşan ve Arzu Özkaya, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.



Belediye Başkanı Muammer Yanık'ı ziyaret etti. Getirdikleri hijyen seti, oyuncak ve nakit yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş nezdinde tüm ekibi tebrik ediyorum. Bu tip durumlarda yardım amaçlı her yere koşmaya çalışıyorlar.



KADIN ELİ DEĞERSE...

Kadın elinin değmesi diye bir gerçek var. Buna bir kez daha şahit oldum. Ayşenur Karslı Güldaş, Kalamış'ta Oklo isminde bir mekan açtı.



Dünya lezzetlerinin lokal lezzetlerle harmanlandığı mekanda kullanılan ürünler, Türkiye'nin hangi yöresinde öne çıkıyorsa, oradan tedarik edilip mutfağa giriyor. Böyle bir hassasiyet, yazımın başında da dediğim gibi yalnız kadının elinin değmesi ile olurdu.