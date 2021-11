ÖMER KARAHAN

Türkülerimiz en çok sevilen müzik türleri arasında yer alır şüphesiz...



Hepimiz, içinde birçok öğe yakalar, yaşanmışlık hisseder, tınılarında kayboluruz. Birçok türkümüz gerçek hikayeler üzerine kuruludur ve bu hikayeler yıllar sonra dinlendiğinde insanın tüylerini diken diken eder. Geçtiğimiz günlerde ise türkülerle ilgili bir karikatüre çok güldüm...



Şöyle ki; son dönemde dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri çevre kirliliği, ekosistemin dengesinin bozulması ve küresel ısınma...



Sosyal medyada bir grup muzip genç ise bir karikatürden yola çıkarak ekolojik dengeyi bozan türküleri toplamış. Gençler, 'Ötme bülbül', 'Gezme ceylan', 'Gitme turnam' gibi türküleri, doğal dengeye müdahale eden türküler olarak seçmiş.



BU NEYİN TELAŞI BENGÜ!

İkinci kez anne olan Bengü'nün hastane çıkışı röportajına denk geldim televizyonda... Eşi ve yeni doğan bebeği ile hastaneden çıkan Bengü, annelik sevincini paylaşıyor muhabirlerle...



Buraya kadar her şey normal ancak Bengü'nün röportajı niçin uzattığını anlamış değilim doğrusu... Yok single geliyormuş, yok şarkılar birikmiş, yok kliple taçlanacakmış... Yahu bu neyin telaşı! Bebek yeni doğmuş, pusetin içinde, babası bir an önce araca binmeyi bekliyor, Bengü müzikalitesi üzerine açıklamalar yapıyor... Bu durum bana mı garip geldi doğrusu anlayamadım...



KTEPH HASTALIĞINA DİKKAT!

Mevsim sonbahardan kışa doğru geçerken virüsler, toplumun bir kısmında panik havası yaşanmasına sebep oluyor. Çünkü herkesin aklında tek bir soru var: 'Acaba koronavirüs mü kaptım?' Şimdi sizlerle Kovid- 19 ile karıştırılan hastalıklardan birinden bahsetmek istiyorum:



Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH). Bu hastalığın belirtileri arasında ilk sırada nefes darlığı yer alıyor. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından KTEPH hastalığına karşı farkındalık oluşturmak ve bilinirliğini artırmak için Ankara'da KTEPH Farkındalık Günü düzenlendi.



Etkinlikte nefesle ilgili söyleşiler yapıldı, nefesin önemine dikkat çekildi. Bu arada son zamanlarda Arda Turan, Seda Sayan, Merve Özbey gibi birçok ünlü, sosyal medyada KTEPH hastalığına dikkat çekmişti.



ZİRVEDE ARTIK O VAR

Komedyenlik belirli kişiler arasında kısır bir döngüye girmişken Hasan Can Kaya çıkageldi... Kısa sürede büyük popülerlik elde eden Kaya, aslında uzun yıllar komedinin içindeydi.



Yaptığı stand-up'lar ile artık zirvede kalıcı olacağı kesin olan Kaya, samimiyetiyle diğerlerinden ayrılıyor.