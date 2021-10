ÖMER KARAHAN

Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren, Akdeniz'in en büyük deniz festivali The Bodrum Cup'ın 33'üncü yılında, yelkenlerini yangın bölgelerine açan yarışçılar ödüllerine kavuştu. Bu yıl yarışların şampiyonu Hızır 1 olurken, Bitci Challenge Cup'ta birinciliği Beluga aldı. Organizasyonda bu yıl 150'den fazla yat, 1500'ü aşkın denizci, kara etkinliklerinde ise 10.000'den fazla ziyaretçi ağırlandı.



The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Sosyal sorumluluk bilincimiz tüm çalışmalarımızın merkezinde oldu. Bu yıl yelkenlerimizi yangın bölgelerinde açtık ve çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olduk. Yangınla savaşan isimsiz kahramanların hepsiyle tek tek el sıkıştık ve gözlerinin içine bakarak teşekkür ettik" açıklamasında bulundu. Emeği geçen herkes bu duyarlılığı ile büyük bir alkışı hak ediyor.



BU NASIL BİR NARSİSTLİK VE KÖLE ZİHNİYETİ!

Belki gündemin üzerinden birkaç gün geçti ancak birkaç şey söylemeden geçmek istemedim. Aslı Şen, kız arkadaşlarıyla Linet'i en ön masada dinlemeye gidiyor. Sonrasında o da ne! Linet'in fotoğrafının üstüne çarpı işareti koyan Aslı Şen, "Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adab-ı muaşeret gereği, sanatçı özellikle ön masalara gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir" diyerek isyan etti...



Yahu en ön masadasın diye sanatçı sana hizmet etmek zorunda mı? Bu nasıl bir narsistlik, bu nasıl bir köle zihniyeti! Bir de adab-ı muaşeret diyerek, görgü ve saygı kurallarına değiniyor. Ancak adab-ı muaşeretin ne olduğundan kendisinin haberi yok... Zira Aslı Şen'in Linet üzerinden vurguladığı adab-ı muaşeret değil, kast sistemi!

Ayrıca Şen'in o akşam Linet hakkında söylediği, "Altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu" ifadesi ise kelimenin tam anlamıyla şiddet!

Aslı Şen, söylediği cümleyle hemcinsini düşürdüğü durumu hiç tartmadan, duruma bodoslama dalarak şiddetin alâsını Linet'e uygulamış.



BORİS JOHNSON VE BABASI KEBAP MÜDAVİMLERİNDEN...

Konu kebap olunca Türkler için akan sular durur. Geçtiğimiz aylarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson da milletçe gururumuzu okşayan bir açıklama yaparak, "En sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap" demişti.



Uluslararası alanda Türkiye'nin önemli marka yüzleri arasında yer alan Etçi Mehmet, Manchester, Birmingham ve Liverpool'dan sonra Londra'nın merkezinde açacağı yeni restoranı için çalışmalarını sürdürüyor. Etçi Mehmet'in müdavimleri arasında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yanı sıra babası Stanley Johnson'un da oraya çok sık gittiği ve Türkçe'yi de oldukça iyi konuştuğu söyleniyor.



HERKES BURAYI KONUŞUYOR

Kuruçeşme'de açılan Boaz, herkesin dilinde... Son günlerde birçok ünlü ismin müdavimi olduğu Boaz, üç katında ayrı hizmet veriyor. Adını İstanbul Boğazı'ndan alan;



Boaz Rooftop, Boaz House ve Boaz Live isimli 3 bölümden oluşan mekanda; şef Mahir Çelik'in hazırladığı farklı menüler ile bar lounge, meze, balık, et restoranı, suşi ve böcek dikkat çekiyor.



Yerli-yabancı ünlü DJ performanslarına ev sahipliği yapan Boaz'da perşembe günü yapılacak Hallowen partisinde, dünyanın sayılı house DJ'lerinden Unders performans sergileyecek.