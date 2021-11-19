ÖMER KARAHAN

İyiliğe Ninniler projesinin lansman toplantısındaki Sertab Erener'in kıskançlığı herkes tarafından konuşuluyor. Ninni seslendiren Erener ve markanın yeni yüzleri olan Öykü Karayel ile Can Bonomo, basın toplantısında kameraların önüne geçiyor. Muhabirler, Karayel ve Bonomo çiftine çocukları hakkında sorular sorunca, Erener adeta estetik operasyonu geçirmişcesine gerilmeye başlıyor.



EGOSU YIKILIYOR

Şarkıcı, "Projenin dışında soruları başka bir projede sorarsınız" diye patlıyor. Neden? Çünkü kendisi orada soruların sorulduğu kişi olamadığı için komplekse giriyor. Ezik bir duruşla serzenişte bulunuyor. Akabinde "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz?" diye muhabirlere adeta bana soru sorun diye yalvarıyor. Bonomo ise bu sırada "Yan tarafta başka bir projemiz var, orada bize soru sorarsınız" şeklinde konuşarak Erener'e kapak yapıyor ve ortam daha da gerilmeye başlıyor.



Nerede bizlere müthiş bir duygu yaşatan Eurovision birincimiz, onlarca yıl yaptığı müzikle hayranlarının gönlünde taht kuran sanatçı duruşu… Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener'in o aciz tavrını izlerken canım acıdı… Baksanıza sokakta da göremeyecekmişiz Erener'i. Tüh şimdi biz geceleri nasıl uyuyacağız? Aklımızdaki soruların cevaplarını nasıl alacağız? Bunca yıllık sanatçı olarak hayatında en azından şunu öğrenmiş olman gerekiyordu Erener; assolist çıkınca uvertür ayakaltından çekilir! Sen orada uvertürsün, o yüzden boş yapıp komik olma!



TÜRKLER, KARADAĞ'A ÇIKARMA YAPTI

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleri ile 2-1 mağlup etti. Grubu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan millilerimiz, Katar'da düzenlenecek dünya kupasına katılmak için play-off oynama hakkı elde etti. İnanıyorum 'Bizim Çocuklar' play-off müsabakalarında başarı elde edip dünya kupasında yerini alacak ve bize daha birçok başarı yaşatacak.

Türkiye'nin, Karadağ maçını izlemek için ben de Podgorica Şehir Stadyumu'ndaydım.



Maçı Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon ve birçok gazeteciyle birlikte izledik. Maçın ardından Ergenekon ile sohbet ettik. Ergenekon, Platinum'un 2,7 milyon kullanıcısı olduğunu, 'Kazandıran Adımlar' ve 'Kazandıran Rotalar' gibi yenilikleri de telekom sektöründe ilk kez kendilerinin kazandırdığını anlattı. Dijital dünyada birçok yeni fırsat sunduklarını da belirten Alper Bey, yılbaşından bu yana 200 bin yeni kullanıcıya ulaştıklarına ve yaklaşık 5 milyon işlem gerçekleştirildiğine de değindi.



Maçta galip gelmenin mutluluğuyla bir sonraki güne uyandık ve Karadağ turuna çıkmadan İstanbul'a dönmek istemedik. Podgorica, Kotor, Tivat ve Budva'da dolaştık. Maçı izlemek için epey Türk vatandaşı Karadağ'da olduğu için gittiğim her noktada Türkler vardı. Birçok kafede çalışanlar, "Türk kahvesi içer misiniz?" cümlesi ile müşterileri mekanlarına davet ediyordu. Anlayacağınız Türkler, Karadağ'a çıkarma yapmıştı.