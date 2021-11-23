ÖMER KARAHAN

Türk televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, bu akşam atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak... Fragman ve afişi yayınlandıktan sonra büyük ilgi gören 'Destan', şimdiden birçok ülkeye satıldı ve dizi aynı anda diğer ülkelerde de yayında olacak. Anlayacağınız proje, daha başlamadan destan yazdı...



Yapımcı Mehmet Bozdağ, bugüne dek 13'üncü yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar hemen hemen her dönemle ilgili büyük projelere imza atan bir isim... O yüzden 'Destan'da da aslına bakarsanız en büyük rakibi yine kendisi. Bozdağ, bugüne dek yaptığı tarihi projelerden bambaşka bir dünya oluşturdu; destansı bir aşk, destansı bir ekip... Uzun soluklu bir iş olacağı şimdiden belli... Yolu açık olsun...



ELLERİN J'LO'SU VARSA BİZİM DE CEYLO'MUZ VAR!

Müziğe adım attığı 1981 yılından bu yana sayısız estetik operasyon geçiren Ceylan, kendini tepeden tırnağa yenilemeye hız kesmeden devam ediyor.







Küçük yaşlarda ilk estetiğini burnuna yaptıran Ceylan, yıllar içerisinde birçok kez daha burnundan operasyon geçirmiş, bununla da kalmayıp göğüs silikonundan liposuction'a, kalça operasyonundan botoks'a akla gelebilecek tüm işlemlerle biyonik kadın tacının sahibi olmuştu.







'Ellerin J'Lo'su varsa sizin de Ceylo'nuz' var mottosu ile kendini operasyonlara adayan Ceylan'ı yakın çevresindekiler bile tanımakta zorluk çekiyor. 'Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar' türküsündeki ceylandan etkilenip keşke bu estetik işlerinde avlanmasaydı Ceylo...







Ve tadında bıraksaydı...



HELAL OLSUN!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren ve puanını 551'e çıkarıp zaferi garantileyen



Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Tüm dünya basını Razgatlıoğlu'nun bu başarısını manşetlere taşıdı. Helal olsun...