ÖMER KARAHAN

Son zamanlarda Metaverse kavramını duymayanınız yoktur. Kolektif bir sanal paylaşım alanına, içinde tüm dijital dünyaların bulunduğu kurgusal bir evren inşa ediliyor... Tüm dünya sanal gerçeklik veya arttırılmış gerçeklik yoluyla Metaverse'e doğru ilerlerken biz geleneksel değerlerimizi sıkı sıkıya korusak iyi olacak sanırım...







Geçenlerde 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın belgeselini izledim. Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde, bozlak ustası merhum Ertaş'ın saz çalıp, türkü söyleyen android robotunu gördüğüm an içim cız etti. Ertaş, gelen misafirlere 'Hoş geldiniz' dedikten sonra başlıyor 'Ah yalan dünya' diye türküsünü söylemeye... Sanatçıya saygı ve minnet gösterilmek istendiği kesin ancak o kadar basit ve korkunç bir çalışma ki... Ne gerek var demekten insan kendini alamıyor!







Bozkırın Tezenesi'ni terminatöre çevirip 'Ah sanal dünyada, sanaldan yüzüme gülen dünyada' çalışması yapmak yerine keşke Metaverse'ü bekleseydik... Ustayı daha da ölümsüz hale getirirdik.



HERKESİN KISKANDIĞI VE KONUŞTUĞU KADIN

Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipçilerini uyardı. Esmersoy, "Biz kendisinin yüzüne şöyle bir işlem yaptık' diyenlere inanmayın. Ben dişimi bile yaptırıyorsam paylaşıyorum. Bunun garantisini verebilirim" dedi.







Güzel bir konuya açıklık getirdi. Zira sadece müşteri sayısını artırmak için ünlülerin adını kullanan birçok simsar var... Ayrıca kıskanılan kadınlar listesinin zirvesinde olan Esmersoy, kız arkadaşlarına da uyarıda bulundu. Ünlü sunucu "Yüzüne Fransız askısı yaptırdı diye dedikodu yapıyormuşsunuz. Sadece göz kapağı ve ulthera operasyonları var" dedi.



FRAGMAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Uzun zamandır merakla beklenen 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi', filmi 10 Aralık'ta izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Filmin resmi fragmanı sosyal medyayı salladı.







Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın, yönetmenliğinde Uğur Bayraktar'ın yer aldığı 'Dayı'nın senaryosunda yakından tanıdığım bir isim de var: Serkan Öztürk. Bu nedenle filmin vizyona gireceği günü merakla bekliyorum.



HAYALLERİNİZE ULAŞMAK İÇİN REÇETE

Murat Ağırbaş'ın 'Ustaca Yaşamak' adlı kitabı çıktı. 'Ustaca Yaşamak', tüketim bilincinden zaman yönetimine, doğru planlamadan eş seçimine, odaklanmaktan özgürlük kavramına dek sizi kendi içinizde derin bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap, mevcut durumunuzun tahlilinden başlayarak hayallerinize ulaşmanız için ihtiyacınız olan reçeteye odaklanıyor.







Yazar Ağırbaş kitabında, dönüşümün insanın iç dünyasından başlaması gerektiğine dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: "İyiye doğru bir değişim ile olduğumuzdan daha iyi olabilmek bizim elimizde. Bunun için yapmamız gerekense yaşantımızda değişmesi gerekenlerin farkına varmamız..."