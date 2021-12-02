ÖMER KARAHAN

Genelde eski Türk filmlerini izlediğimizde çıkar karşımıza... Pavyon sahnelerinde görülebilen, yuvarlak tepsi gibi dönebilen bir şeyin içinde servis yapılan ve aynı zamanda yanan meyve salatası... Çoğunlukla yan masadan gönderilir; neşeniz daim olsun manasında... Ve bunu hazırlayan usta, kübist bir dokunuş sergiler hazırladığı tabakta... Günümüzde çok az olmakla birlikte, bu geleneği sürdüren işletmeler mevcut. Ancak geçen gün yanardöner meyve tabağının, Metaverse'e uzanan dijital çağımızda yeni nesil haliyle karşılaştım.







Geçenlerde arkadaşlarım beni arayıp, Suadiye'deki Tike Restoran'a çağırdı. Mekanın sahibi Sabri Toros da masada bizlerleydi. Hayırlı Sabancı reçeteli maydanoz salatasından kebaplara ve irmik helvasına uzanan keyifli yemek eşliğindeki derin sohbet masada sürerken, Sabri Toros garsonu çağırıp, "Yanardöner meyve tabağı hazırlayın" talimatı verdi. Ardından led ışıklarla bütünleşmiş bir tabak, adeta ufo gibi masamıza geldi. Ben dahil masadaki herkes şaşkınlığını gizlemezken; Toros, "Günümüz yeni nesil yanardöner meyve tabağı çalışması bu, nasıl buldunuz?" diye sordu. Gerçekten başarılı bir çalışmaydı. Türk kültürünü, Türk mutfağını, Türk insanını yabancı misafirlerle tanıştıran Tike'nin böyle bir geleneğimizi revize edip, günümüze taşıması ne güzel...



SOKAK HAYVANLARI İÇİN SANAT DÜNYASI BİR ARAYA GELİYOR

Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 14 Aralık'ta Kült Palace Feriye'de bir sergi gerçekleşecek. Sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşması için yapılacak olan sergide; Alea Pınar Du Pre, Burcu Yavuz, Cengiz Yatağan, Seda Dokumacı ve Seydi Murat Koç eşsiz eserlerini Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'ne bağışlayarak farkındalık ve katkı sağlayacak.







Elde edilen tüm gelir, sahipsiz hayvanların yaşamlarına dokunması için bakım ve tedavilerinde kullanılmak üzere Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'ne bağışlanacak.



TEMA 'ARSLANTEPE'

Bu yıl 10-14 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek olan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Taksim Sofitel Otel'de gerçekleştirildi. Aynı zamanda festival başkanı da olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, temanın 'Arslantepe' olduğunu belirtti.







Aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe, online düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. oturumunda 'Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.



70'LERDEN GÜNÜMÜZE ZAMAN YOLCULUĞU

Uğur Aslan, Afara- 'Bir Arabesk Müzikali'yle Maximum Uniq'te sevenleriyle buluştu. Sahnede en sevilen arabesk şarkıları anlattığı hikayelerle harmanlayan Aslan, kendi hayatının özetini 2 buçuk saate sığdırdı.







Sahne dekoru, kıyafetleri, repertuvarıyla bugüne kadar hiç denenmemiş bir türü, arabeskin çıkış dönemi olan 70'lerden ilham alarak sahneleyen Aslan, izleyenleri o dönemden günümüze bir zaman yolculuğuna çıkardı.