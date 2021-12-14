ÖMER KARAHAN

Türk popunda 2000'lerden sonra müziğe yön veren bir isim Ersay Üner... Birçok sanatçı ondan şarkı alabilmek için başka sanatçıları araya sokuyor, müzik ve proje anlamında yol almak için çabalıyor... Beğenerek dinlediğimiz birçok şarkının mimarı olan Ersay Üner ile stüdyosunda bir araya geldim... Daha önce yolumuz kesişmediği için mütevazı oluşu ve samimiyeti oldukça dikkatimi çekti. Öyle ya; alanının Michael Jackson'u olacaksın ve bu denli egosuz kalacaksın, bu mümkün değil... Ancak Üner, gerçekten oldukça doğal ve içten biri... Müzikteki başarısında yetenek ve emeğinin dışında bu samimiyetin de bence payı oldukça büyük...







Onlarca sanatçıyla sayısız hit'e imza atan, 'İki Aşık' şarkısıyla 230 milyon izlenme gibi kırılması zor bir rekora ulaşan Üner, şarkılarının milyonlar tarafından sevilip karşılık bulduğuna nasıl şahitlik ettiğini de anlattı. Üner, "Arabama atlayıp uzun yol yapmayı severim. Birçok lokasyona gider, yemek yer, belirli caddelerde dolaşır, halkın içine nüfuz ederim. Şarkıma arabalarda, dükkanlarda, mekanlarda, kafelerde, insanlar kendi aralarında mırıldanırken tekrar tekrar denk geldiğimde çok mutlu olurum" diyerek yaptığı işe duyduğu sevgiyi özetliyor. Velhasıl sanatçının müzikte ne kadar büyük ve belirleyici bir isim olduğunu anlatmaktansa şunun altını çizmek isterim; modern müzik bir felsefeyse, bu işin filozofu şüphesiz Ersay Üner'dir...



DENİZ KIZI EFTALYA'NIN ANILARI

Cumhuriyetin ilk yıllarında sesi ve eşsiz yorumuyla, Deniz Kızı Eftalya namıyla tanınan ve Müzeyyen Senar'a el veren ses sanatçısı Atanasia Yeorgiadu'nun anıları, 88 yıl sonra gün yüzüne çıktı. 1933'te Son Posta'da tefrika edilen 'Deniz Kızı Eftalya Maceralarını Anlatıyor'u kitaplaştıran yazar Taşkın Su, dönemin gazetelerinde sanatçıyla ilgili yer alan haber, söyleşi, gazino-plak ilanlarını da derleyerek Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk yıllarına damga vuran sanatkarı tekrar gündeme getirdi.







Ölümüne günler kala hasta yatağında, 18 yaşındaki Müzeyyen Senar'a 'Ölürsem yazıktır sana kanmadan' adlı şarkıyı söyleten ve yıllar sonra Cumhuriyet'in Divası olacak sanatçıya el veren iki oktavlık sesin sahibi Deniz Kızı'nın anlattıkları;







Cumhuriyet dönemine de şahitlik ediyor. Kitapta 1939'da 45 yaşında son nefesini veren Deniz Kızı Eftalya'nın anılarının yanı sıra eşi Kemani Sadi Bey ve ölümüne şahit olan akrabalarının anlatımları da var.



KOZMİK ODADAN SÜRPRİZ ÇIKTI

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', atv'nin yıllardır yaşayan efsanesi... Dizilere kafa tutarak izlenme oranlarında sürekli zirvede olan program, büyük bir televizyonculuk başarısı olarak çoktan tarihe adını yazdırdı. Her bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu, programın yapımcısı Mehmet Çam ve tüm ekip, muazzam bir televizyon yayıncılığına imza atıyor.

'Kim Milyoner Olmak İster?in pazar akşamı yayınlanan bölümünü izlerken 18 yaşındaki yarışmacı Tayfun Oral'a sorulan 3 bin lira değerindeki 'Hangi ifade Neşet Ertaş'ın bir türküsünde geçer?' sorusunu görünce oldukça heyecanlandım.







Çünkü şıklarda yer alan 'Ah sanal dünyada' ifadesi, geçtiğimiz günlerde benim yazdığım ve Neşet Ertaş ailesini de derinden üzen Ertaş'ın android robotuna göndermeydi. Bu durumda hemen Yüksel Aytuğ'un yazdığı konu aklıma geldi.

Geçenlerde Yüksel Aytuğ, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki soru bankasını hazırlayan, kimlikleri gizli kod adları ile temasa geçilen kişileri 'Kozmik Oda' başlığıyla yazmıştı. Acaba hangi kod adlı çalışan benim okuyucum, merak ettim doğrusu...