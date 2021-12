ÖMER KARAHAN

İstanbul'da yeme-içme sektörü, pandemi öncesindeki ışıltılı günlerine dönmüş durumda. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 büyümesi beklenen sektöre her geçen gün yeni aktörler ekleniyor. Üstelik Pan- Asya Mutfağı'nın dünyaca bilinen ismi Novikov ile ünlü Japon restoranı Nobu da İstanbul'da hizmet vermeye başladı. Sektörel hareketlilik kendisini sokakta da hemen hissettiriyor. Pandemi nedeniyle uzun süre evde kapalı kalanlar sokakta olmaktan mutlu, işletmeler ise halinden memnun... Ama herkesin merak ettiği konu aynı: Bu kış bizi ne bekliyor?







'2022 ATILIM YILI OLACAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 gastronomi turizminde atılım yılı olacak" dedi. Turizm hedefleri revize edildi, büyüme rakamları herkesi memnun etti. Bu olumlu gelişmelere rağmen herkesin gözü kulağı Omicron varyantında.







Sağlıkla ilgili otoritelerden arka arkaya açıklamalar geliyor. Sağlık Bakanı Koca, yeni varyantın daha hızlı bulaştığını ancak daha hasta edici olduğunu gösteren bulguya rastlanmadığını belirterek "Endişeye gerek yok" dedi. Bakan, ayrıca şu an için kapanma planının devrede olmadığını da söyledi.







Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier de Omicron varyantı nedeniyle DSÖ'ye henüz bir ölüm raporu bildirilmediğini aktardı. Almanya'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanlarından Prof. Dr. Karl Lauterbach ise Omicron varyantıyla, koronavirüsün grip gibi daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü bir hastalığa dönüştüğünü öne sürdü. Bunlar iyimser açıklamalar. Sektörden isimler de kış için iyimser. Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ise yeni varyantların çıkmasında aşı adaletsizliğinin büyük bir etken olduğunu söyledi.







Hasanoğlu bu sıkıntılı dönemden çıkışın reçetesini de verdi: "Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değildir. O yüzden de Avrupa'daki ülkelerin sert önlemler alması, vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmesi vs. tek başına yeterli bir çözüm değil. Esas önemli olan, dünyadaki tüm insanların aşıya rahatça ulaşmasını, yoksul ülkelere de aşı gitmesini sağlamak."



İŞLETMECİLER KAPANMA BEKLEMİYOR

İşletmeciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının ardından iyi bir sezon geçireceklerine inanıyor. İşte o görüşler:







Ahmet Şentürk (Yeni Gazino): "Her geçen yıl büyüyen ekonomisi ile dünyaya örnek olan Türkiye'mizde yeme-içme ve eğlence sektörünün gerekli tedbirleri alarak iyi bir sezon geçireceğine inanıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikası ile biz ve bizim gibi işletmelerin Kovid-19 tedbirlerine uygunluğu denetlenmekte olup işletmeler sağlık açısından en güvenilir uygulama olarak destek vermektedir. Bu bağlamda 2022 yılını da iyi geçireceğimizi düşünüyorum."







Serap Kral (Tepsi Et): "2022 yılının yeme-içme sektörü için daha iyi olacağına inanıyoruz. Mekanlar için yeni bir kapanmanın yaşanmayacağı görüşündeyiz."







Ogün Okat (TGI Friday's Türkiye yatırımcısı): "2022 yılı yeme-içme sektörü için çok daha güzel olacak ve marka olarak büyümeye, yeni şubeler açmaya devam edeceğiz."







