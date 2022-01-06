BIÇAK OLAYININ ALTINDAN BiLGiSAYAR OYUNU ÇIKTI

Enka Okulları’ndaki okula bıçak getiren öğrencinin velisi Necmettin Karabacak, GÜNAYDIN’a olayın iç yüzünü anlattı: “Oğlum henüz 12 yaşında... Beş arkadaş Fortnite oyunundan gördükleri bıçağı internetten sipariş verip getirtmiş. Kesinlikle bıçak çekme olayı yok!”

Sosyetik bir ailenin Enka Okulları'nda okuyan oğulları hakkındaki bıçak olayı, gündeme bomba gibi düştü. Ancak herkesin konuştuğu bu olayın iç yüzü bambaşka çıktı... Sosyetenin tanınmış isimlerinden Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak'ın 12 yaşındaki oğlu F. ve sınıfındaki 4 arkadaşının başından geçen bir hadise, okuldaki velilerin olduğu WhatsApp grubunda çok başka bir boyuta taşındı.

Şöyle ki; F. ve sınıftaki 4 arkadaşı Fortnite adlı bilgisayar oyununun tutkunu...







Bu oyun, son günlerde o yaş grubundaki çocuklar arasında oldukça revaçta... Oyundaki karakterin kullandığı kelebek diye tabir edilen model bir bıçak var ve F.'nin arkadaşı, internetten bu bıçaktan sipariş ediyor. Sonra F. ve diğer 3 arkadaşına da "Siz de bundan ister misiniz?" diye sorunca, 5 kafadar bu bıçaktan istiyor. Birkaç gün sonra çocuk, siparişleri okula getiriyor, F. ile diğerlerine veriyor. F. bıçağı alıp elinde bakarken sınıftaki iki kız arkadaşı görüp onu müdüre şikayet ediyor.







'KINAMA CEZASI ALSIN'

Ardından okul müdürü, F.'nin babası Necmettin Karabacak'ı okula çağırıp durumu anlatıyor. Karabacak durumu öğrenince şaşırıyor ve oğlunun böyle bir şey yapmayacağını belirtiyor. Ve ardından ekliyor: "Böyle bir durum yaşanıyorsa tabii ki ceza almalı."

Sonrasında müdür, F.ve arkadaşlarını yanına çağırıyor, durumu soruyor. 5 kafadar olayı anlatınca müdür F.'nin babası Necmettin Karabacak'a bilgi veriyor. Ardından da F., okul yönetiminden kınama cezası alıyor.







OYUNLARIN OLUMSUZ ETKİSİ

Son yıllarda uzmanlar, böyle birçok oyunun tehlikeli içerikleri nedeniyle çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyordu. 12 yaşındaki F. ve arkadaşlarının yaşadıkları da bundan ibaretti... Ancak bazı velilerin okul WhatApp grubunda olayı köpürtmesiyle fatura, tanınan bir ailenin oğlu olan F.'ye kesilmiş oluyor. Maalesef bazı ebeveynler çocukların psikolojisini hiçe sayarak bazı yorumlarda bulunuyor. Ve bunlar uzun vadede o çocukları ne yazıkki olumsuz etkiliyor. Her zaman olduğu gibi kar topunu çığa çevirmekte üstümüze yok!