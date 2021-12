ÖMER KARAHAN

Bendeniz ara ara Nişantaşı'na dolaşmaya çıkıyor. Bu dolaşmalar belirli bir zaman diliminde oluyor, öyle 3-5 gün arayla değil…

Siyah tonlu kıyafetleri ile görüntülenen Bendeniz, daimi olarak müzik dünyası hakkında ters köşe konuşmalar yapıp ortalıktan kayboluyor. Bir bakıyorsunuz, "Yapılan müzikleri görüyorsunuz.







Hepsi birbirinden beter" diyor, bir bakıyorsunuz "Kıyafetten önce sanatçının performansı gelir" diye açıklama yapıyor. Tabii ki Bendeniz kalitesinde bir sanatçının söylemleri önemlidir ancak bu, ehil kişi endamıyla bildiri yapıyor gibi olması, bu işi sevimsizleştiriyor. Müzik dünyası ve şov dünyasına dair hiç mi olumlu gelişme olmuyor? Yahut her şeyi 90'larda siz yaptınız da bitti mi? Niçin bu kasvet tutkusu anlamak mümkün değil...



EVİNİN KAPILARINI TİCARİ OLARAK AÇMAK YENİ TREND

Günümüz popülizmi ve akımları o kadar hızlı değişkenlik gösteriyor ki bunun için hızlı refleksler gelişiyor. Ve akabinde yepyeni trendlerle karşılaşıyoruz. Şimdi son günlerde herkesin konuştuğu Zekeriyaköy'de bulunan bir kahvaltıcıyı sizlere anlatacağım.







Girişimci Murat Öztürk, sahibi olduğu villada kahvaltı servisi yapıp, evini özel günler için kiralamaya başladı. Villanın havuzunda, bahçesinde gerçek bir ev ortamında hizmet almak isteyenler, günler öncesinden rezervasyon yaptırıyor.







Böyle olunca mekanın adını ünlüler ve cemiyet hayatından duymaya başladım. Biz misafir seven bir milletiz, evin kapılarını bir de ticari olarak açma trendi epey rağbet görür ve yakın zamanda bu şekilde farklı işletmeler duyarız.



ARTIK ÇOK GEÇ

Best Model yarışması ve skandalları ile çok zor günler geçiren Erkan Özerman, yakın çevresine dert yanıyormuş… Yaşadığı son olayları yaşanmamış saymak istiyormuş. Ancak bu durum maalesef mümkün değil. Daha önce dediğim gibi; keşke daha fazla zorlamayıp organizasyonu başkalarına devredip kenara çekilseydi diye…







Ancak artık her şey için çok geç! Bir de yarışma sırasında kürkünün önünü açıp, ettiği küfrün duyulmasıyla durum daha da vahim hale geldi. Gerçekten çok yazık…



ANNELER VE ANNE ADAYLARI İÇİN REHBER

Dünyanın en kutsal varlıkları şüphesiz annelerimiz... Başkasına adanan bir hayat ve sadece onun için yaşamak anneliğin ne denli tarifsiz olduğunu vurgulamak için yeter de artar bile…







Geçenlerde 'Benim Annem Güzel Annem' isimli bir podcast'e denk geldim. Ayşegül Uluç Bulut, çalışan bir annenin hamilelik, lohusalık ve bebek büyütme dönemlerinden kesitler sunuyor, pratik bilgilere yer veriyor. Ayrıca alanında uzman konukların da katılım gösterdiği podcast, her salı yeni bir bölümle yayınlanıyor. Özellikle doğum sonrası ihtiyaç duyulan doğru bilgilere ulaşmak isteyen anne ve anne adaylarına rehber niteliğinde.