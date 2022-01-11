ÖMER KARAHAN

Bilgisayar oyunundaki karakterin kullandığı kesici aleti internetten satın alıp okula getiren 12 yaşındaki 5 arkadaşın olayı çok konuşuldu. Bu olayın ardından uzmanlar; ebeveyn, okul yönetimi ve toplum olarak hepimizin üzerine düşen sorumlulukların altını çizdi, uyarılarda bulundu.

9 yaşında bir kızı olan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, çocukların kredi kartıyla internet alışverişi yapmasıyla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Benderlioğlu; "Ailelerin çocuklarının bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi cihazlarda neler yaptıklarını denetlemesi gerekiyor, aksi takdirde suçlu kendileri olur" diyerek çok önemli bir tespitte bulundu:







"Çocukların ellerine verilen kredi kartları silahtan daha tehlikeli... Bir başka gerçek maalesef birçok anne-baba, internet ve bilgisayar konusunda bilgi sahibi değil... Ebeveynler, çocuklarını denetleyebilmek için bilgisayar ve internet kullanmak ve bilmek zorunda."

Ceren'in söylediği 'ebeveynlerin bilgisayar kullanımını bilmesi' cümlesi o kadar doğru ki... Gerçekten bu folik asit çocuklarına ayak uydurabilmenin ilk yolu da teknoloji konusunda en az onlar kadar bilgi sahibi olmaktan geçiyor.



'SAHNE KIYAFETLERİ ÖRF VE ADETLERE UYGUN OLMALI'

Kadın popçularımızın sahne kıyafetlerinin çıplaklık boyutunun artması, sanat dünyasını ikiye böldü. Bazı sanatçılar bu durumu abartıp olayı teşhire kadar taşırken, bazı sanatçılar da "Şov sektörü kaldırıyor" diyor... Tabii ki herkesin giyimine saygı duymak esas ancak bazı çizgilerin de toplumla örtüşmesi gerek. Bu konuyla ilgili son günlerde ayakları yere basan açıklama İzzet Yıldızhan'dan geldi.







Yıldızhan, "Sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekran başında çocuğuyla birlikte sahne görüntülerini izliyor. Külotla da sahneye çıkmayın bir zahmet! Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama burası Türkiye! Örf ve adetlerimize dikkat etmemiz gerekiyor" dedi. Yabancı sanatçılara sempati göstermek, onları takip etmek tamam ama bazı detayları gözden kaçırmamak gerek...



FANLAR İÇİN SINIRLI SAYIDA ONLİNE KİTAP

Sena Şener'in yeni teklisi 'Çok Geç Kaldın' dijital platformlarda yayınlandı. Şener'in şarkısına fantastik-gerilim türünde klip çekildi. Hikayesini Morrie ekibinin yazdığı klipte Şener bir kitap bulur, kitabın iç sayfalarında bulunan mekan ve karakter çizimlerini fark eder.







Kitabın içindeki karakterler Sena'nın duygularını, içinde bulunduğu mekan ise iç dünyasını temsil etmektedir. Öte yandan bu fantastik projeye özel tasarlanan bir kitap da Şener'in fanları için online olarak satışa sunulacak.



ALTIN KEMER ALAN TEK TÜRK

9 yaşından beri tekvando, boks, karate ve muay thai gibi spor dalları ile ilgilenen Berlin doğumlu Türk milli sporcu Orhan Karalioğlu, WBC Gold Champion'u olarak altın kemer sahibi unvanını alan tek Türk oldu.







WBC Gold Champion'da ağır sıklette ringe çıkan Karalioğlu, rakibini 1. rauntta yüksek tekmeyle nakavt ederek altın kemer kazandı. Böyle bir başarının ilk olması dolayısıyla alkışlarımız Orhan için...