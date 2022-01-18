ÖMER KARAHAN

Sivas'ta bulunan bir kış sporları merkezinde hafta sonu Manuş Baba konser verecekti. Günler öncesinden duyurusu yapılan konser için yüzlerce kişi alanda hazır bulunuyordu. Ancak konser gerçekleşmedi. Konserin gerçekleşmeme nedeni ise soğuk hava... Evet yanlış duymadınız, kayak merkezinde -10 derece soğuk ve kar yağışı nedeniyle Manuş Baba konsere çıkmıyor! Bunu ben söylemiyorum, konserin gerçekleşmesini sağlayan organizasyon firması söylüyor.

Organizasyon firması Manuş Baba'nın konsere çıkmamasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Konser saatinin üzerinden 1 saat geçmesine rağmen sahneye çıkılmamış olup kar yağışı bahane edilerek, kullanacakları cihazların kıymetinden bahsettiler. Bizler programın icra edilebilmesi için playback dahil alternatif tekliflerde bulunmamıza rağmen tarafımıza izahı yapılamayan, teknik eksiklikten dolayı programın yapılamaması açıklaması, şartları zorlamalarına rağmen sahneye çıkamadıkları açıklaması, tamamen çarpıtmadan ibarettir."







YÜZLERCE KİŞİ BEKLEDİ

Yüzlerce kişi o soğukta saatlerce konser alanında bekledi ancak hayranı oldukları sanatçıyı dinleyemedi. Ardından sosyal medyada Manuş Baba'ya gelen birçok eleştiri üzerine sanatçı şu sözlerle kendini savundu: "Konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."







GERÇEKTEN YAZIK!

Hiç öyleydi, böyleydi, yangın çıkardı, elektrik çarpardı gibi detaylara gerek yoktu. Oranın kayak merkezi olduğu, Sivas olduğu biliniyorken, soğuk hava ve kar bahanesiyle bunlar yapıldıysa gerçekten yazık!

Biz seni Manuş diye bilirken sen bayağı bir Minnoş'muşsun haberimiz yok... Her şeyi kenara bırak, sahneye çıkıp seni bekleyen hayranlarına bir açıklama yapsan olay buralara gelmeyecekti...







'KEŞKE ALİŞAN BENİ ARASAYDI'

Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, GÜNAYDIN'da Merve Yurtyapan'a verdiği röportajda yaşadığı zor günleri anlattı.

Kardeşini kaybettikten sonra tüm konserlerini iptal eden Alişan, aldığı kaporaları da iade edeceğini söyledi. Bu süreçte konser için organizatörler başka bir sanatçıyla anlaştı. Kardeşinin vefatının henüz 12. günündeyken bu sanatçının menajerinin arayıp "Kaporayı bize vermezseniz sanatçı sahneye çıkmıyor" diye ısrar etmesine oldukça üzüldü.







O sanatçının İzzet Yıldızhan olduğu iddia edildi. Ortaya çıkan bu tartışmanın ardından İzzet Yıldızhan ile konuştum. Böyle bir olayın kendisine mal edilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Yıldızhan, şöyle konuştu: "Sizlerin nezdinde herkese söylemek isterim ki böyle bir olaydan haberim yoktu. Bilgim olsa da böyle bir olayın yaşanmasına müsaade etmezdim. Alişan sosyal medyadan beni çıkaracağına keşke arayıp konuşsaydı. Konserlerimle alakalı bütün süreci kendimi bildim bileli menajerim yönetir, organizatör ve menajer ile ne bir para konuşurum ne de başka detayı konuşurum. Ben sadece sahneye çıkar sanatımı icra ederim. Alişan'ın kardeşinin vefatında şehir dışında olduğum için cenazeye yetişemedim, yalnızca arayarak baş sağlığı diledim ve acısını paylaştım. Akabinde böyle bir olayın bana mal edilmesi beni derinden üzdü."