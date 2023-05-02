ÖMER KARAHAN

Merve Boluğur, pandemiden bu yana magazin gündemden düşmüyor. O süreçte girdiği ortamlarda maske takmayı reddederek yüzlerce habere konu olan Boluğur, ardından imza attığı işlerle hepimizi şaşırtmıştı. Berbat sesiyle şarkıcılığı deneyen, iki ay süren evlilik yaşayan ve verdiği garip pozlarla yakınlarını üzen Merve, bu kez de başkalarının projesini araklayarak gündemde.







Boluğur, önceki gün en büyük hayalinin Manukyan'ı canlandırmak olduğunu söyledi. Halbuki bu proje Hülya Avşar'ındı. Avşar, Manukyan'ı canlandırmak istediğini yıllardır dile getiriyor. Sözün özü; Merve'nin olduğu ortamda sakın projelerinizi anlatmayın.







ACILARIN ADAMI

Acı denince akla ilk Müslüm Gürses gelir... Ama şu sıralar benim aklıma ilk Serdar Ortaç geliyor. Ortaç son birkaç sene de arka arkaya öyle ciddi sıkıntılar, acılar yaşadı ki... Eşi Chloe ile boşandı, bitmeyen kredi borçlarıyla boğuşup birçok gayrimenkulünü elden çıkarmak zorunda kaldı, psikolojik olarak hiç iyi olmadığını açıkladı, bir yandan da MS hastalığıyla mücadele etti. Tüm bunların üstüne de babasının ardından 40 yaşındaki kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybetti.

O gün bugündür ünlü sanatçı pek ortalarda görünmüyor. Eminim 'beste fabrikatörü' olarak bilinen Ortaç içine kapandığı şu günlerde birbirinden özel eserlere imza atacaktır ama kol kırılıyor, yen içinde kalıyor.

Kim bilir yüreğinde ne fırtınalar kopuyor. Allah sabır versin!







BU GENÇLER BİR BAŞKA!

Doktorluk, avukatlık gibi meslekler bir dönem çok popülerdi. Şimdi geçerli olan teknoloji alanında kariyer yapmak. Teknofest'e gençlerin ilgisi bunun en güzel örneğiydi. Hafta sonu ise davetli olduğum çok özel bir başka etkinlik daha vardı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi'...







MÜTHİŞ BİR NESİL

Etkinlik kapsamında 150 genç, Enhancer Oyun Hackathonu kapsamında geliştirdikleri dijital oyunlarla yarıştı. Bu arada etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek'in aktardığı veriler ilginçti. Dijital oyunların önemini vurgulamak adına Şimşek'in söyledikleri şöyleydi:







"Bugüne kadar bu tarz 100'ün üzerinde projeyi finanse ettik ve destekledik. Projelerde kadınların ve gençlerin girişimcilik potansiyelinin desteklenmesi önemli hedeflerden biri. Biz bakanlık olarak bu tarz projeleri çok önemsiyoruz. Bu arada dünya oyun sektörü 200 milyar dolarlık bir hacme sahip, animasyon sektöründe ise 400 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Türkiye'de ise oyun sektörünün 1,2 milyar dolarlık bir ekonomik hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de oyun oynayan nüfus sayısı 42 milyon, yani nüfusun yarısı oyun oynuyor."







Ve son söz; orada dijital alanda kariyer yapmak için birbiriyle yarışan gençleri görünce geleceğe olan umudum daha da arttı. Müthiş bir nesil geliyor!