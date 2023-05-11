ÖMER KARAHAN

Sezon yaklaşıyor, açıldı açılacak derken an itibariyle Bodrum için yaz sezonunun başladığını müjdeleyebiliriz... Niçin böyle net konuştuğumu merak ediyorsanız hemen açıklayayım...







Bodrum sezonunun başlangıcını müjdeleyen 3 klasik olay gerçekleşti. Bunların ilki 'Bodrum'da lahmacun fiyatı ne kadar olacak?' sorusuydu ve o sorunun cevabı 450 lira olarak duyuruldu.







İkinci olay Fedon'du ve Fedon da geçtiğimiz günlerde bir türlü açılamayan bronz teniyle denize düştü. Voltran'ın oluşmasının son ayağı olan domuzların şehre inmesiydi, o da yaşandı.







Domuzlar Bodrum şehir merkezi başta olmak üzere tüm beldelerde, adeta yerleşim alanındaki bireyler gibi sabah okula ve işe gidiyor, alışveriş, yeme-içme seanslarını geçirdikten sonra akşam eş-dost sohbetleri ile istirahate çekiliyorlar. Gerçekten yıllardır domuzların doğal yaşam alanlarından şehir hayatına geçişlerine çözüm bulamayan üstün belediyecilik anlayışını tebrik ediyorum...



İKİ HADİSE'MİZ OLDU

Sayısız estetik operasyon ile 'biyonik' unvanını elinde bulunduran Ceylan, tahtını kaptırdı. Yeni dönemin biyonik kadını Songül Karlı oldu. Bıçak altına yatıp birçok estetik operasyon geçiren Songül Karlı gitti, Hadise olarak geri geldi. Giyim kuşam ve stilde yaşanılan özentilik ve neredeyse tek tip haline gelen kadın sanatçılarımızın birbirlerini taklit etmede geldikleri bu seviye gerçekten korkutucu... Songül Karlı'nın kendisini estetik ile Hadise'ye çevirmesine anlam vermek gerçekten zor...







Son yıllarda ünlü isimlerin çocuklarının, geçirdiği estetikler yüzünden annelerine benzememesi tartışılırken, bir insan niçin böyle bir şey yapar kendine bilemiyorum. Elbette kendi içinde bir cevabı vardır ancak yine de gelinen bu sonucun korkutucu olduğu gerçeğini değiştirmez. Karlı, sokakta Hadise diye fotoğraf çektirmek için kendisiyle sıraya girdiklerinde kendisine yaptığı bu haksızlıktan pişman olacak mı merak ediyorum doğrusu...



ÜNLÜLERİN BOŞANMA SEBEBİ YÜKSEK EGO

İlişki koçu Tülay Kaya, "Sanat camiasındaki ünlü isimlerin evliliklerinde yüksek ego problem oluşturuyor" diyerek bir açıklamada bulundu. Son olarak Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinin bitişini de yüksek ego ve güç savaşlarına bağlayan Kaya ile konuştum.







Nasıl önüne geçilir bu durumun, zira ünlülerin egolarını gizlemesi epey zor olsa gerek diye sordum. Kaya, "Doğru iletişim, hoşgörü, saygı. Bunlar ilişkiyi ayakta tutan en büyük üç faktör. En büyük detay ise bir sorun olduğunda o sorunu içe atmayıp anında çözmek" diye cevap verdi.