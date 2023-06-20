ÖMER KARAHAN

Bizim ülkemizde bazı adı konmamış hastalıklar var. Mesela deniz kumu sevdası... Çok değil, daha geçtiğimiz yıllarda dünya mirası olan Patara'dan kum çalınıp satışa çıktığı için dünyada haber olmuştuk.







Bu sezonun ilk hırsızlığı da Çeşme'de gerçekleşti. Dalyan'daki Kocakarı Plajı'nın bir bölümündeki kumları gece gelip çalıp gitmişler. Ailece gidilen mavi bayraklı bir halk plajı olarak Çeşme'de tatilcilerin uğrak yeri olan Kocakarı Plajı'nın kumları önümüzdeki günlerde nerede karşımıza çıkacak artık Allah bilir...



SADECE TURİZMİN DEĞİL SANATIN DA MERKEZİ

Antalya deyince akla hemen deniz-kum-güneş geliyor haliyle... Tabii ki bunun yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri, doğal zenginlikler ve mutfak için de önemli bir lokasyon ancak Antalya turizm ayağıyla her daim ipi göğüsleyen bir ilimiz... 2023 yılında 1 Ocak–31 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 oldu. Şimdiden muazzam bir sezon geçireceği muhtemel Antalya'nın...







Bu durumu daha da perçinlemek, şehre gelen turistlere çeşitlilik sunmak adına performans sanatları türleri ve teknolojinin bir araya geldiği müzikli tiyatro gösterisi Andy Show'un dünya prömiyeri için Antalya'daydım... Andy karakterinin çıktığı uzay yolculuğunun anlatıldığı şovda 50'den fazla profesyonel sanatçı yer aldı. İzleyiciler koreografiler, dekorasyonlar, sıra dışı kostümler ve 360 derece sarmalayan 3D projeksiyonların etkisiyle Cosmos Theatre'da şovun bir parçası gibi hissettiği bir görsel deneyim yaşıyor. Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış dünyaca ünlü şefler Nicolas Maugard ve Fabrice Canelle'nin hazırladığı menü ile sanat, eğlence ve teknolojiye, gastronomi de entegre edilmiş. Yaz boyunca gösteriyi izlemek isteyen birçok kişinin şimdiden biletler için rezervasyon oluşturduğunu öğrendim. Deniz-kum-güneş üçlemesini destekleyen bu tip organizasyonların daha çok artmasını ümit ediyorum.



'SENİN AĞZİN NE DER BİLOCAN YİNE NE SAÇMALİRSİN'

Başlıkta yer alan bu söz kalıbı, 1980 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekilen 'Banker Bilo' filminde Şener Şen'in İlyas Salman için söylediği bir diyalog... Üzerinden 33 yıl geçmiş olmasına rağmen o kadar doğru bir tespit ki...







Geçtiğimiz günlerde iki büyük halifeye ithafen söylediği 'Önlerinde eğilmem' sözünü duyunca 'Yine ne saçmalirsin' demekten kendimi alamadım.



40 KİŞİ O ARABAYI BEKLİYOR

Dünyanın en lüks İtalyan otomobil markasının 1 milyon 470 bin Euro'luk yani 40 milyon liralık ilk SUV modelini almak için Türkiye'den 40 kişi sıraya girmiş bekliyor. Bu yıl içinde birkaç tane gelecek arabayı ilk kimler alacak?







Kimi görsem bu soruyu soruyor birbirine... Bu arada ilk kimlerin bineceğini merak edip 40 milyon rakamıyla ilgilenmemeleri de hoş! Demek ne küçük bir paraymış bizim için 40 milyon!