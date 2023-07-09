PELİN KAYA

Her sene temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşen Paris Haute Couture Haftası ilginç koleksiyonlara ve anlara sahne oldu. En sevdiğim ve bana en büyük keyfi yaşatan couture moda haftasında maalesef bu sene beklediğimi göremedim. Sosyal medya kurallarının ve kodlarının moda haftalarının en demir başını bile etkisi altına aldığını görmek üzmedi değil. Dikkat çekici ve kayda değer tüm detayları gelin birlikte inceleyelim…







Moda haftasının açılışı Schiaparelli defilesi ile oldu. Kreatif Direktör Daniel Roseberry, bu koleksiyon için "İmkansız bir gardırop yaratmak istedim. Giyilebilir olmadığı için değil, sıra dışı olduğu için." yorumunda bulunmuş. Çok güzel demiş. Eskiden 'defilelerde sunulan bazı parçalar şovluktur, gerçek hayatta giyilmez' şeklinde bir tez vardı. Bu tez yıkılalı yıllar oldu. Artık en olmadık tasarımlar dikkat çekmek ve konuşulmak adına günlük hayatta giyilir oldu. Bu yaratıcı koleksiyonda birçok başarılı ve kreatif tasarıma imza atılmış. Gelecek sezonun trend habercisi de olan volanlı mini etekler en beğendiklerim oldu.







Defilenin ve hatta genel olarak couture moda haftasındaki tüm defilelerin en dikkat çeken ve konuşulan ünlü ismi Cardi B idi. Yaptığı seçimler ve takındığı tavırlar hafta boyunca konuşulmaya yetti. Cardi B sayesinde ilk kez Paris Haute Couture Haftası'nı ızdırap içinde izledim.







Koskoca moda evlerinin etkileşim kazanmak uğruna kalitesiz yıldızlardan medet umması çok üzücü. Defilenin ünlü davetlilerinden en beğendiğim isim Chiara Ferragni oldu. Schiaparelli elbisesi ve aksesuarlarıyla kusursuz bir şıklık yakalamış.







ÇIKIŞ NOKTASI ANTİK ÇAĞ

Modanın hızlı değişiminin karşısında kreatif direktör Maria Grazia Chiuri'nin Dior'u gün geçtikçe daha minimalist bir silüete bürünüyor. Adeta kendi Couture ligini oluşturuyor. Yaratıcılık anlamında kısır ama en üst düzey işçilik ve malzeme kullanımının giyilebilir tasarımlarla buluşması adına çok başarılı bir koleksiyon. Maria Grazia'nın çıkış noktası antik çağ olmuş. Dönemin önemli kadınlarına hayranlığını çalışmalarına yansıtmış. Tasarımlar sadeliğe bu ilhamla kavuşmuş. İşçiliğin ve malzemenin zirvede olduğu bir koleksiyon izledik.







BEDENLEŞME...

30'uncu yılını kutlayan Victor & Rolf markası, moda evleri arasında sürreal çalışmalarıyla dikkat çekenlerin başında geliyor. 'Embodiment (Bedenleştirme)' adı verilen koleksiyon cazibe, güzellik ve kışkırtıcılık kavramlarını kendi stiliyle yeniden yorumluyor. Mesaj içeren tasarımlar ve takım elbiselerin farklı açılardan tasarımlara sarıldığı parçalar defilenin dikkat çeken unsurları oldu ve tam da istedikleri şeye ulaştılar; tasarımlar sosyal medyada viral oldu.







TEATRAL ŞOV

Markanın 20'inci yıl dönümü şerefine Thom Browne ilk Couture koleksiyonunu sundu. Kartondan 2 boyutlu 2 bin adet seyircinin dekor olarak kullanıldığı Palais Garnier'de davetliler teatral bir şov izledi. Tasarımlarda kuş görünümlü şapkalar ve zilli ayakkabılar dikkat çekti. Koleksiyonun gri renk paletinden oluşması markanın DNA'sına bir atıf olsa da yer yer iç karartıcı ve sıkıcı etki yarattı.







İLHAMI STİL SAHİBİ PARİS KADINI

Virginie Viard'ın kreatif direktörlüğünde Chanel yeni couture koleksiyonunu Eyfel Kulesi'nin önündeki Port de la Conference'da sundu. Koleksiyon ilhamını sofistike stile sahip Paris kadınından alıyormuş. Bu bilgiyi ilk okuduğumda herhalde Chanel şaka yapıyor diye düşündüm. Zira defile mekanında estetik namına hiçbir çalışma göremedim. Anlaşılan Louis Vuitton, Kenzo, Alaia gibi markaların dış mekanlarda gerçekleştirdiği başarılı sunumları Chanel'e hiç örnek olmamış. Arkada metal çitler, yük yığınlarını görünce defileyi unuttum desem inanın abartmış olmam. Koleksiyonda da ciddi anlamda sıkıntılar vardı. Marka, Karl'ın vefatı sonrası trend belirleyici özelliğinden çıkalı çok oldu. Defilede tek güzel şey tatlı mı tatlı bir köpeğin yürümüş olması.







ŞATODA BİR GÜN

Valentino, Chateau de Chantilly'nin bahçesinde sunduğu koleksiyonuna "Un Chateau" adını vermiş. Pierpaolo Piccoli, önyargıları, minimal maksimalizm hikayesine dayanarak yeniden yapılandırıyor. Couture kavramının içini doldurmak için tasarımlarda markanın imzaları olan gösterişli tüy, değerli taş ve üç boyutlu çiçek detaylarına başvurulmuş. Defilenin açılışını özel dokuma bir jean tasarımıyla ünlü model Kaia Gerber yaptı. Koleksiyonun en dikkat çeken parçaları devasa küpeleri oldu. Defilenin ünlü davetlileri arasında Hadise de vardı. Markanın son zamanlardaki imza detayı kravatı eğlenceli bir yorumla taşımış.