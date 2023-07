PELİN KAYA

Margot Robbie, bu ay vizyona girecek 'Barbie' filmi için yoğun bir stil telaşı içinde. Başrolünde yer aldığı filmin tanıtımlarına ve basın toplantılarına katıldığı süreçte her detayı düşünülen başarılı bir stil çalışmasına şahit oluyoruz. Filmin temasına ve karaktere aykırı tek görünümü olmadı.







Giydiklerinin çoğunda referans Barbie bebeklerinin kendisi. Üstelik sadece yeni Barbie'ler değil, 1959 yılına ait ilk Barbie'ler de bu süreçte ilham kaynağı. Tıpkı Beyonce'nin Renaissance Konser Turu'nda takdir ettiğim gibi hem arşivler gün yüzüne çıkarılmış hem de özel dikim çalışmalara imza atılmış. Tasarımların çoğunun pembe olduğu da hesaba katılırsa riskli bir iş diyebilirim. Deneyimli stil danışmanı Andrew Mukamal ile çalışan Margot, hatasız seçimleriyle Barbie sınavında gayet yüksek notlar almayı başarıyor. Yaptığı görünümlere de kısaca değinmek isterim.







Barbie oyuncaklarının birinden ilhamını almış pembe puantiyeli özel dikim Valentino elbisesi, sarı renkli Chanel takımı, 1959 yılındaki ilk Barbie'den ilham alan siyah-beyaz Herve Leger elbisesi, Moschino'nun ikonik ilkbahar-yaz 2019 koleksiyonundan elbisesi, Sydney havaalanında giydiği Chanel ilkbahar-yaz 1996 koleksiyonundan daha önce Claudia Schiffer'ın giydiği takımı, Cinemacon davetindeki Prada kıyafeti, Vogue Avustralya davetinde tercih ettiği sonbahar-kış 1994 koleksiyonuna ait vintage Atelier Versace elbisesi, bir çekimde giydiği Bottega Veneta kıyafeti, The Kelly Clarkson Show için tercih ettiği pembe Valentino elbisesi, Sydney'de basın toplantısında giydiği Versace Sonbahar 1994 koleksiyonundan kıyafeti, öne çıkanlar oldu.







TEZATLIK REFERANSI OLDU

Defileleri farklı mekanlarda farklı içeriklerle sunma yarışının son örneği Jacquemus markasından geldi. Marka yükseltme hamlesinin bir parçası olarak Fransa'da Versay Sarayı'nda 'Le Chouchou' ismini verdiği yeni koleksiyonun defilesini gerçekleştirdi ve rafine markalaşma anlayışıyla ruhumuza ilaç gibi geldi.







Koleksiyonun referansları Prenses Diana ve "Bırakın pasta yesinler" diyen Kraliçe Marie Antoinette idi. Biri halkın prensesi iken diğeri halka tepeden bakan bir isim. Bu tezatlık ve Prenses Diana'nın varlığı sayesinde koleksiyonu modernleşiyor. Konuklar defileyi krem rengi ve beyaz kayıklardan izledi. Modeller arasında Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi popüler isimler varken davetliler arasında dünya basınının ilgisini çekenler de Victoria & David Beckham, Eva Longoria, Emily Ratajkowski, Monica Bellucci gibi ünlü isimler oldu.







ERKEK STİLİNDE YENİ TREND: KISA ŞORTLAR

Kadın stilinde trendler haftalık değişim gösterirken erkek stilinde süreç daha sakin ilerliyor. Hal böyle olunca erkeklerdeki trendler daha dikkat çekici oluyor, uygulayan daha fazla parlıyor. Sizleri erkeklerin oyun değiştirici yeni stil trendiyle tanıştırmak istiyorum; kısa şortlar.







Beyleri şık davetlerde ve kırmızı halıda normalde takım pantolonuyla görmeye alışığız. Fakat Valentino'nun son erkek koleksiyonları erkek modasına yeni soluk getirmiş. Hollywood'un parlayan yıldızı Pedro Pascal, 2023 Met Gala'da takımını kısa şortla tamamlayarak ilk adımı attı. O dönem göz aşinalığı olmadığı için ben dahil birçok yorumcudan düşük not aldı.







Fakat bu farklılığı bir ışık olarak görenler olmuş olacak ki genç yıldızlardan Jacob Elordi de Valentino'dan bir şortla şık görünümünü tamamladı. Son olarak hızla yükselen İspanyol oyuncu Manu Rios, Ami Paris defilesinde kısa şort tercih etti. Son dönemin en beğenilen erkekleri modaya yön vermiş oldu.







Peki eskiden kısa şortlar erkekler tarafından hiç mi tercih edilmiyordu? Giyenler vardı ama üzerine koca bir koleksiyon çalışılmamıştı. Mesela 2014 Oscar Töreni'ndeki Pharrell Williams'ı ve stilinde sıkça yer veren Lebron James'i örnek verebilirim. Benim fikrimi soracak olursanız, şortlar uzun boylu erkeklerde bitmemiş bir görünüm hissi yaratıyor. Örneğin 196 cm boyundaki Jacob Elordi, birçok kişinin favorisi olmuş ancak bende bitmemiş bir pantolon giymiş hissi uyandırıyor.







MİLYON DOLARLIK ÇANTA

Pharrell Williams'ın Louis Vuitton için ilkbahar-yaz 2024 defilesini gerçekleştirdiği günden beri elinden düşürmediği 'Millionaire Bag' dünyanın en pahalı çantalarından biri oldu. Çanta tıpkı ismi gibi tam 1 milyon dolar değerinde. Bu fiyatla da dünyanın en pahalı çantaları listesinde kendine yer bulmuş oldu. Görünüşü klasik bir Louis Vuitton çantaya benzediği için fiyatı epey tartışma yarattı. Peki nedir bu çantayı bu kadar pahada değerli kılan?







Timsah derisinden üretilen 'Millionaire Bag' markanın özel egzotik deri atölyelerinde titizlikle üretiliyor. Atölyelerdeki teraziler arasında özel bir güçlendirme tekniği kullanarak timsah derisinin yumuşaklığının korunmasını sağlanıyor. İkonik Monogram deseninin timsah derisinin yüzeyine manuel olarak elle boyandığı ve toplamda yaklaşık 65 saatlik bir çalışma olduğu söyleniyor. Çantada sadece egzotik deri değil bolca altın da mevcut. Deri omuz askısına ek olarak tamamen yeni, kalın bir 18 ayar altın zincir kullanılmış. Anahtarlık pırlantalarla kaplı. Fermuarı da tıpkı zinciri gibi 18 ayar altın. Bu lüks altın bileşenlerin geliştirilmesi iki ay sürüyormuş.