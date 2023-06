PELİN KAYA

Louis Vuitton’un erkek Kreatif Direktörü Pharrell Williams Paris Erkek Moda Haftası kapsamında sunduğu ilk koleksiyonu ile moda ve eğlence dünyasının tüm kartlarını bir arada kullanarak unutulmayacak bir “Hoşgeldin” şovuna imza attı. Böylelikle markanın uzun zamandır hayalini kurduğu sanat, müzik ve daha fazla disiplini birleştirme fikrinin ilk etabı hayata geçmiş oldu

74 look'tan oluşan defile; Pont-Neuf Köprüsü'nün üstünde, piyanist Lang Lang ve 40 kişilik bir orkestrayla, önemli misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

Defilede kamuflaj deseninin pikseller ile dijitalleştirilerek Damoflage deseni elde edilmesi, marka ambleminin yeniden canlandırılmış olması ilk dikkat çeken değişimler oldu.







Pharrell'in koleksiyonu için şov ve satışın maksimumda düşünüldüğü bir koleksiyon diyebiliriz. Pharrell'in Chanel'i anımsatan dokunuşları gözlerden kaçmadı. Marka multidisipliner yaklaşım hedefinin yanında ticari bir koleksiyonla ciro hedeflerini de on ikiden vuracak gibi görünüyor.

Defilenin sonunda tasarım ekibinin sahneye alınması çok şık bir hareketti. Onlarsız bu işi başaramayacağını simgeleyen mütevazı davranışının üzerine sahnede ekibin önünde eğilmesi büyük takdir topladı.







En gösterişli ön sıraya sahip defileydi dersem abartmış olmam... Beyonce, Jay Z, Rihanna, A$AP Rocky, Zendaya, Lenny Kravitz, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Jared Leto, Maluma gibi ünlüler ön sıraları süsledi.







Yıldız isimlerin yanında defileyi izlemeye giden yıldız tasarımcılar da vardı. Jeremy Scott, Jonathan Anderson, Francesco Ragazzi, Nigo ve Vuitton'un kadın koleksiyonları Kreatif Direktörü Nicolas Ghesquiere defileyi ön sıradan izledi.

Nicolas'ın işi gerçekten zor. Zira sanatçı ruhu Pharrell'e olan bu ilgiyi kaldıramayabilir. Umarım LVMH yönetimi işin denge kısmına da önem vermeyi atlamaz.







MİNİ KONSER

Defile bitse de sürprizler bitmedi. Koleksiyon sunumunun hemen ardından Pharrell Williams ve Jay Z birlikte sahneye çıktı. Davetliler Paris'in en eski köprüsünün üstünde yarım saatlik mini bir konsere de gitmiş oldu.

Anlayacağınız eğlence, sanat, moda ve şov dünyalarının her diline hitap eden bir defileye imza atıldı. Pharrell adını markanın tarihine daha ilk defilesiyle altın harflerle yazdırmış oldu.







İLGİNÇ BİR TRENDE İMZA ATILDI

Paris Erkek Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Louis Vuitton İlkbahar-Yaz 2024 defilesinin baş davetlilerinden Rihanna defiledeki mücevherleriyle yeni bir trend başlatmış olabilir. Rihanna ve uzun süredir arkadaşı olan saat ve mücevher tasarımcısı Jacob Arabo bir araya gelip Arabo'nun markası Jacob & Co. için 'Watch Choker'ı (Saat Boyunluk)' tasarladılar. Rihanna defile boyunca boynunda 30 karatlık 670 bin dolar (16 milyon 654 bin TL) değerindeki Brilliant Flying Tourbillon'u taşıdı. Bu ilginç trend başlatma girişiminin devamı gelecek mi merak ediyorum.







SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE GÖLGE Mİ DÜŞTÜ

Galler Prensesi Catherine'in bu hafta yaptığı bir seçim sürdürülebilir giyim tavrına gölge düşürdü ve çeşitli tartışmalara neden oldu. Katıldığı bir törende Alessandra Rich elbisesi, Jennifer Chamandi ayakkabıları ve Philip Treacy imzalı şapkasıyla tek kelimeyle muhteşem görünüyordu.

Özellikle elbisesi sayesinde klas ve zarif bir şıklığa imza atmasına rağmen tartışmaların da yolunu açtı.







Aynı parçaları defalarca giymesine rağmen aynı puantiyeli elbisenin birden fazla benzer modelini alması, aynı abiyelerin ve gömleklerin farklı renklerini giymesi, bu kadar benzer ve pahalı kıyafetlerden fazlaca alıyor olması sürdürülebilirlik değil müsriflik olarak nitelendirilmiş.

Neredeyse her gün basının önüne çıkan, fotoğraflanan ve her çıktığında da en iyi haliyle görünmek görevlerinin arasında olan birine karşı yapılan bu durumu haksız bir eleştiri olarak görüyorum.







KRALİÇELERDEN ŞIKLIK DERSİ

Ürdün Kraliçesi Rania, Madrid'e yaptığı resmi ziyarette İspanya Kraliçesi Letizia ile bir araya geldi. İkisinin de görünümü oldukça başarılıydı. Özellikle ikisinin de fuşya tonlarında ayakkabı seçmesi çok hoşuma gitti. Kraliçe Rania'nın elbisesi Dior, çantası Fendi, ayakkabısı Manolo Blahnik imzalı. Kraliçe Letizia'nın elbisesi Diego Estrada, ayakkabıları ise Carolina Herrera'dan. Bu seçimleriyle zarif şıklığa en güzel örneklerden birini vermiş oldular.







KOSTÜMDE ÇITAYI ZİRVEYE TAŞIDI

Beyonce, Renaissance turuna devam ediyor. Sahnede giydikleriyle de tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Amsterdam'da verdiği konserinde yine bulunduğu ülkenin markalarından giyinme geleneğini bozmadı ve Hollandalı tasarımcı Iris Van Herpen'den unutulmaz bir sahne kostümü giydi. Bu kostümü 700 saatlik özel el işçiliğiyle hazırlanmış ve sahnede kaleydoskop etkisi yaratması sağlanmış. Turun başından beri giydiği en tasarım harikası ve görkemli kostümdü. Hatta daha da artırıyorum ve şimdiye kadar gördüğüm en etkileyici kostümdü diyorum.