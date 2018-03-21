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MEVLÜT TEZEL
21 Mart 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Adresi yaz, deprem riskini gör

Alt-üst soy bilgisi ve miras sorgulamadan sonra E-Devlet vatandaşa yine bir güzellik yaptı. E-Devlet'in yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası sayesinde, sisteme adresinizi girdiğinizde evinizin deprem riski ortaya çıkıyor. 'ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, , Çukurova, Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni deprem riski haritasında, Türkiye'nin zemin yapısı göz önüne alınıyor. Programda hesaplama, sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor. Evin bulunduğu bölgede fayın hareketli olup olmadığı, en son ne zaman hasarlı bir deprem meydana geldiği gibi bilgiler de yer alıyor. Bundan sonra yeni ev alacaklar mutlaka E-Devlet'e girip deprem riski sorgulaması yapar. Deprem riski olan semtler resmi olarak belgeleneceği için emlak piyasasında fiyatlar değişebilir.

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