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MEVLÜT TEZEL
21 Mart 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Yapay zeka öldürürse...

Önceki gün 'in sürücüsüz araçlarından biri, ABD'de bir yayanın ölümüne neden oldu.
Arizona eyaletindeki Tempe şehrinde yaya şeridi olmayan alanda bir kadın karşıdan karşıya geçerken UBER aracı tarafından ezildi.
Kazanın gerçekleştiği anda araçta bir UBER mühendisi vardı ama o an araç UBER'in sı tarafından kontrol ediliyordu.
Yoksa o sırada mühendis cep telefonuna falan mı bakıyordu?
Peki, bu kaza, yaya geçidinde gerçekleşseydi ve araçta kimse olmasaydı suçlu kim olacaktı?
Yapay zeka mı yoksa onu yapay zekanın yazılımını üreten bilim insanları mı? Ya yazılımı hazırlayan da yapay zekaysa!
Yakın gelecekte yapay zeka birçok alanda hizmet verecek ama yapay zeka suç işlediğinde hangi yasanın devreye gireceği hâlâ belli değil.
Bazen karşıdan karşıya geçerken araç sürücüsünün sizi görüp yavaşlayacağını hesaplıyorsunuz ama UBER aracı, yaya geçidinde olmadığınız için sizi ezip geçiyor! Belki bizi değil ama çocuklarımızı çok acayip bir gelecek bekliyor.

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