A Milli Futbol Takımlarımızın yeni iç saha ve deplasman formalarını beğenip beğenmeme konusunda kararsız kaldım. Tasarım olarak eski örümcek desenli formalardan iyiler. Kırmızı ve beyaz renk tercihi de doğru. Zaten eski formalardaki siyah-kırmızı ve turkuaz renklere bir türlü alışamamıştık. Yeni formalarda kısmen de olsa bir öze (klasik bant tasarımına) dönüş yaşanmış. Klasik formaya yakın olduğu için yeni beyaz formayı beğendim. Kırmızı formadaki siyah çizgileri gereksiz buldum. Ayrıca yeni formalarda ayyıldız daha belirgin, daha karakteristik olmalıydı. Tasarımda öze dönüş güzel ama milli formalar, hâlâ tişört gibi duruyor. Üzerinde daha çok çalışılmalı.