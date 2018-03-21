Geçtiğimiz pazartesi İngiltere'nin eski Ulusal Sağlık Hizmetleri CEO'su Nigel Maguire'nin futbolcu oğlu Lewis Maguire dört yıldır savaştığı kansere yenik düştü.

Baba, daha önce oğlunun sentetik/suni çimde futbol oynadığı için kansere yakalandığını açıklamıştı.

İngiliz hükümetine bir mektup yazıp özellikle kalecilerin topa hamle yaptıkları sırada sentetik çimlerdeki zehirli maddeleri soluduklarını ve milyarlarca dolarlık bir sermayeye sahip futbolda sentetik sahalar için yapılan araştırmaların yetersiz olduğunu belirtmişti. Nigel Maguire'nin oğlu da kaleciydi!



ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLİ

Geçtiğimiz yıllarda ABD'deki sporcular arasında yapılan bir araştırma, suni çimde kanser riski tartışmalarını gündeme taşımıştı. Washington Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Amy Griffin, 166'sı aktif 220 genç sporcuda kanser tespit edildiğini bildirmişti. Bu oyuncuların yüzde 60'ı ise suni çime daha fazla temas eden kalecilerden oluşuyordu. Bu veriler, ABD senatosunda da tartışılmıştı.

Son dönemde yapılan araştırmalarda; maliyetinin ucuz ve bakımının kolay olması nedeniyle tercih edilen suni çimde cıva, kurşun, arsenik ve diğer kanserojenleri içeren çok sayıda bileşen bulunduğu saptandı.

Özellikle havaların ısındığı dönemde buharlaşma fazla olduğu için sentetik çimlerdeki kanserojen maddelerin teneffüs edilme oranı da artıyor.

Bu konu FIFA'da da tartışılıyor, sentetik sahalarla ilgili testler yapılıyor ama FIFA'nın henüz sentetik çim sahalarla ilgili bir yaptırımı yok.

Sadece futbol değil, atletizm, tenis vs. birçok spor dalında sentetik çim sahada müsabakalar yapılıyor! Sentetik çimde kullanılan plastik malzemeleri üreten firmalar ise kansere yol açtıkları suçlamalarını kabul etmiyorlar.

Türkiye'de çocukların, gençlerin futbol oynadığı sahaların neredeyse tamamı sentetik çim. Spor Bakanlığı, sentetik çimlerle ilgili yapılan araştırmaları yakından takip etmeli.