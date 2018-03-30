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MEVLÜT TEZEL
30 Mart 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Berlin döneri daha iyi

Konser için 'e giden ve bir dönerciye giren , buradan paylaştığı fotoğraflara "Berlin'e gelip de döner yememek olur mu?" notunu düştü. Tarkan haklı; Berlin ya da Avrupa'daki bazı ülkelerdeki gurbetçi döneri, 'deki dönerden birçok açıdan daha iyi. Gurbetçi dönerinin sunumu daha iyi, salata ve sos çeşitleri zengin. Berlin'de, 'da döner doyurucu, et daha fazla. Bizde ise et tadımlık konuyor.
Kullanılan malzemenin çeşidine ve etin gramına baktığınızda ise gurbetçi döneri daha ucuz. Avrupa'da gıda denetimi daha sıkı yapıldığı için gurbetçi döneri daha sağlık ve temiz. Avrupa'da genelde fabrikadan gelen döner kullanılıyor. Fabrikasyon dönerde etin lezzeti düşebilir ama bu açığı sos ve onlarca çeşit salatayla kapatıyorlar.
Türkiye'de de birçok mekanda fabrika döneri kullanılıyor.
Elbette iyi marine edilmiş, eti lezzetli, kaliteli yaprak döneri, gurbetçi dönerine tercih ederim ama iyi döner yiyeceğiniz mekanların sayısı az. Beykoz'da Bayramoğlu Döner, Nuruosmaniye'de Şahin Usta, 'nda İnebolu Dönercisi, Erzurum'da Hacı Baba gibi iyi döner yiyeceğiniz yerler var ama genele vurduğunuzda Türkiye'deki dönerin kalitesi düşük.

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