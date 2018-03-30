Efsanevi tenisçi Martina Navratilova;

BBC'nin, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda kendisi gibi yorumculuk yapan bir diğer eski şampiyon John McEnroe'ya ödediği ücreti öğrendiğinde şoke olduğunu söyledi. Navratilova, kendisine 15 bin sterlin verildiğini, McEnroe'nun ücretinin ise 150-200 bin sterlin arasında olduğunu belirtti.

BBC ise "İki yorumcunun kontratları farklı, Navratilova daha az yayına çıktı" diyor. Navratilova ise BBC'nin kendisine sözleşme aşamasında 'eşit maaş' sözü verdiğini söylüyor.

Aynı işi yapan kadınların, erkek meslektaşlarından daha az kazanması bir dünya sorunu.

Bu tartışmada asıl dikkat çekmek istediğim nokta ise; Navratilova'nın BBC'yi, BBC'de yayınlanan 'Panorama' programında eleştirmesi...

BBC, kendisini topa tutan Navratilova'nın açıklamalarını haber yapıp dünyaya servis etmiş iyi mi!

Özetle BBC, yayıncılık dersi verdi.