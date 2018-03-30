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MEVLÜT TEZEL
30 Mart 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Ersan kahraman oldu!

?NBA'de Philadelphia 76ers'ın, 'i 118-101 yendiği maça; 'nın 'i blokla yere sermesi damga vurdu. İlyasova, Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. Normalde centilmenlik gereği yere düşenin yanına gidilir, hareket faul ise özür dilenir.
İlyasova; sessiz, sakin, centilmen bir oyuncu.
Demek ki, Kanter'in 'cü olmasından İlyasova da büyük rahatsızlık duymuş.
Kanter'in yere yıkılışı, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. 'Ersan'dan FETÖ'cüye Osmanlı tokadı', 'Oğlum olursa adını Ersan İlyasova koyacağım', 'Adamlar her yerde nakavt oluyor' gibi yorumlar yapıldı.
S Sport, bir dahaki Philadelphia 76ers- New York Knicks maçını canlı yayınlar herhalde!

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