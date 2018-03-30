9'uncu Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın açılışında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu: "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033'e kadar toplamda 30.2 milyar dolarlık bir tasarruf miktarı ortaya çıkacak. Sokak aydınlatmalarıyla ilgili dönüşümü Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modeliyle gerçekleştireceğiz. Türkiye'de şu an 7.5 milyon sokak aydınlatması var.

2023'e kadar belirlediğimiz hedef, yüzde 30'a varan bir dönüşüm gerçekleştirmek.

Bu dönüşümün yıllık tasarruf miktarı 180 milyon lira.

2023'e kadar 1.7 milyon konutun dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu tasarruf, ısı yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 milyar dolara çıkıyor. Isı yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40'a kadar düşüş sağlıyor." Çağımız, yenilenebilir enerji çağı...

Dünyada güneşten, rüzgardan, deniz dalgalarından elektrik üretimi hızla artıyor. Akıllı yapılar sayesinde enerjide büyük tasarruf sağlanıyor.

Bakan Albayrak'ın bu konularda vizyon sahibi olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması, Türkiye adına büyük şans.

Umarım, konut dönüşümlerinde ve bundan sonra yapılacak yeni binalarda güneş paneli kullanımı zorunlu hale getirilir. Türkiye güneş enerjisinden faydalanmakta en uygun iklim şartlarına sahip ülkelerden birisi. Yazlık evlerde genelde sıcak su, güneş enerjisinden elde ediliyor. Güneş panellerinden elektrik elde etme alışkanlığımız ise çok düşük. Türkiye'de yeni yapılacak tüm binalarda güneş paneli kullanımı şartı getirilse ya da bu uygulama teşvik edilse, elektrik ve doğalgaza bağımlılığımız da düşebilir.

Müstakil evlerde küçük rüzgar türbini kullanımı da teşvik edilmeli. Örneğin; Almanya, elektrik ihtiyacının yüzde 85'ini yenilenebilir enerjiden sağlıyor. Bazen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve yoğun rüzgarın, rüzgar enerjisi santrallerini çok iyi çalıştırması sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düşüyor. EPEX Spot verilerine göre; geçtiğimiz yıl Almanya'da 100'den fazla kez müşterilere enerji tüketmeleri için para ödendi. İşte yenilenebilir enerjinin böyle büyük kıyakları da var.