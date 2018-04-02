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MEVLÜT TEZEL
02 Nisan 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Beyaz’ın Çiftlik Bank reklamı

Ünlü şovmen de onbinlerce kişiyi mağdur eden 'ın reklamını yapmış.
Beyaz, programında Çiftlik Bank'ın ballarını, ballandıra ballandıra anlatmış. Reklamla ilgili Youtube yorumlarına baktım; daha Çiftlik Bank yolsuzluğu ortaya çıkmadan önce bile insanlar uyarıda bulunmuş.
Örneğin dört ay önce reklamla ilgili 'Halkı aldatıyorlar', 'Beyaz, sen nasıl bu aldatmacaya alet olursun' benzeri yorumlar yapılmış.
Elbette reklamı alan, Kanal D...
Reklam metnini Beyaz'a vermişler, o da okumuş.
Çiftlik Bank vurgunu ortaya çıkmadan önce birçok kanalda reklamları döndü, gazetelerde haberleri yapıldı ama Beyaz gibi büyük bir hayran kitlesi olan bir şovmen, 'Bana böyle basit bir reklamın spotunu okutmayın' diyebilirdi.
Çünkü Çiftlik Bank'ın bal reklamı, pazarlama kanallarında '10 kilo bal 100 lira' diye tanıtılan, insanların dalga geçtiği tanıtımlar gibiydi. TV kanalları, Beyaz gibi önemli ekran yüzlerini bu tarz basit reklamlarda oynatmamalı. Çiftlik Bank yolsuzluğu ortaya çıktığında, eminim Beyaz da yaptığı işten pişman olmuştur.
Herhalde bundan sonra eline verilen her metni okumaz.

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