SABAH'tan Dilek Güngör'ün haberine göre;

TOKİ, mülkiyeti kendisine ait olan ve 2010'da inşaat projesi yapılması için ihaleyle Çelebican şirketine verilen arazideki projeyi iptal etti. 60 dönümlük arazi yeşil alana çevrildi; dev parklar yapılacak. TOKİ, Ataköy'de Galeria'dan Aya Mama deresine kadar olan 3 kilometrelik sahil şeridine de plajlar kuracak. Uzmanlara göre, imar izni olan arazinin bugünkü değeri 2 milyar TL'yi buluyor. Devlet, araziyi halka açarak bu gelirden vazgeçmiş oluyor.

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Burada inşaat yapılsa devlet milyarlar kazanırdı.

Ancak devlet burada bir irade gösteriyor. Bu esasında bir zihniyet değişiminin yansımasıdır" dedi.

Böyle bir zihniyet değişimine gerçekten ihtiyaç vardı.

İstanbul'un nefes alma noktalarına, nüfus artışına rağmen yenileri eklenmiyordu, mevcut yeşil alanlar da hızla azalıyordu. Bu zihniyet değişiminin bir güzel örneği de; Elmalı Gölü çevresinde New York'taki Central Park'ın üç misli büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı'nın yapılması... 8 milyon metrekare orman alanı içinde, yedi mesire alanı, çocuklar için eğlence mekanı, spor ve yürüyüş alanları ile hobi bahçeleri olacak.

Betonlaşma sorununda hükümeti eleştirenler bu güzel gelişmeleri de görmeli.

Hep eleştirmekle olmuyor; güzel işlerin takdir edilmesi devam projelerinin hayata geçirilmesinde itici güç olabilir.

Öte yandan, Belgrad Ormanı ve Elmalı Gölü şehrin merkezine uzak. İstanbul'un merkez ilçelerinde de, küçük de olsa yeni yeşil alanlar yaratılmalı. Umarım, yakında taşınacak olan Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanın bir bölümü de park yapılır...