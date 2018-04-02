ABD'nin Los Angeles kentinde üst mahkeme; kahve çekirdeklerinin kavrulması sırasında ortaya çıkan akrilamid adlı kanserojen kimyasal madde nedeniyle, kahve şirketlerinin ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiği kararını verdi.

Kahve endüstrisinden, akrilamid maddesinden vazgeçmesi isteniyor. Bu kanserojen kimyasal madde, kahve çekirdeklerinin kavrulması sırasında ortaya çıkıyor. Kahve şirketleri ise kahveye asıl tadı veren bu çekirdeklerin kavrulması yönetiminden vazgeçmek istemiyor.

Öte yandan bazı bilimsel çalışmalar, kahvenin insan sağlığı için yararlı olduğunu savunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 2016 yılında kahveyi 'olası kanserojenler listesi'nden çıkarmıştı.

DSÖ'nün aldığı bu kararda, devasa kahve endüstrisinin bir etkisi oldu mu acaba? Şeker endüstrisinin, şekerin zararlı gösterilmemesi için yıllar önce bilimsel araştırmaları manipüle ettiği yeni ortaya çıktı. En kötüsü de bu; neyin gerçekten zararlı olduğunu net bir şekilde öğrenemiyoruz.

Bilimsel araştırmalarda bile farklı sonuçlar çıkıyor.