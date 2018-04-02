PKK/PYD/YPG'NİN; çocukları kaçıran, onları ölüm makinesine dönüştüren, genç kızları baskıyla örgüt elemanlarıyla ilişkiye zorlayan örgütler olduğunu biz biliyoruz.

ABD'nin Haziran 2016'da yayınladığı İnsan Ticareti Raporu'nda da PYD/ YPG'nin 15 yaş altı çocuklar dahil, erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin etmeye devam ettiği yazıyordu.

Elbette ABD ve Avrupalı siyasetçiler, sadece işine gelenleri bilmeyi tercih ediyorlar. Ama biz yine de yılmadan, usanmadan tüm dünyaya PKK, PYD ve YPG'nin gerçek yüzünü anlatmalıyız.

İşte bu noktada, TRT World'de geçtiğimiz hafta ekrana gelen 'Unutulan Çocuklar' belgeselinden bahsetmek istiyorum. Belgeselde PKK'nın savaş suçu kabul edilen çocuk militan yetiştirme yöntemleri ile Kuzey Irak'taki mülteci kamplarından, Suriye'nin kuzeyinden ve Türkiye'den, ailelerin gözü önünde çocukları nasıl alıp götürdükleri anlatılıyor.

Belgeselde; Kuzey Irak'ta, PKK tarafından kaçırılarak Türkiye, Suriye ve Irak'ta intihar eylemleri düzenlemek üzere nasıl yetiştirildiklerini anlatan 11 yaşındaki iki kız çocuğuyla yapılan söyleşi de yer alıyor. İki bölümlük bu belgeseli, mutlaka TRT World'de ya da internet ortamında izleyin. Elbette bu belgeseli önce Avrupa'daki insan hakları savunucuları, gazeteciler ve PKK'yı özgürlük savaşçısı sanan normal vatandaşlar izlemeli. Dünyaya yayın yapan TRT World de bunun için var zaten. Bu belgeseli hazırlayan ekibi ve TRT World yönetimini kutlarım.