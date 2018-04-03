NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake'in konserine gitti. Cedi, konser sonrası da Justin ile kuliste çektirdiği fotoğrafı, sosyal medyadan paylaştı.

Fotoğrafa bakınca sanki Justin, hayranı olduğu Cedi'nin konserine gelmiş gibi duruyor, değil mi?

Milyonlarca hayranı olan Justin, Cedi'nin yanında emekli amcalar gibi durmuş. Justin hangi ara bu kadar çöktü?

Belki de Cedi'nin gençliği, Justin'i bu kadar çökmüş gösterdi.

Cedi, Anadolu Efes'te oynarken çok ciddi, hatta biraz da soğuk bir kişiliğe sahipti sanki ya da ekrana öyle yansıyordu. Cedi, NBA'e gittiğinden beri büyük bir değişim yaşadı. Cedi, Cleveland bench'inin ve soyunma odasının en renkli oyuncusu.

Videolarda hep LeBron James'in yanında ya onunla dans ediyor ya da şakalaşıyor.

Bu biraz Cedi'nin, James'e olan hayranlığından kaynaklanıyor.

James de sanki bu genç Türk'ü kanatlarının altına almış gibi. Cleveland taraftarı da sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Cedi'yi çok seviyor ve takıma kattığı enerjiyi takdir ediyor.

Özetle Cedi, NBA'e alışma sürecini iyi geçiriyor.

Lakin Cleveland'da tutunabilmesi için takımın sempatik, eğlenceli genç oyuncusu olmak yetmez! Cedi, iyi savunma yapıyor, çok koşuyor, pas istemiyor, boş pozisyonlarda pas verildiğinde şutu deniyor. NBA'de ne kadar koştuğuna, takım arkadaşlarına ne kadar destek verdiğine ya da sempatik, efendi olduğuna değil, önce istatistiklerine bakarlar.

Cedi sahada daha fazla öne çıkmalı, yeri geldiğinde bencil oynamalı, istatistiklerini yükseltmeli.

Elbette Cedi bunları hepimizden daha iyi biliyor. Cedi'yi parlak bir kariyer bekliyor; sadece şut kaçırma korkusunu yenmeli ve kendine güvenmeli.