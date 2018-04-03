Tanıştırayım bu da 'insan Uber'.

Bizim dış haberler servisinin deneyimli muhabiri Ömer Faruk Görçin'in Twitter sayfasında gördüm bu fotoğrafları...

Japon bilim insanları yine yapmış.

Bir etkinliğe, açılışa ya da toplantıya katılmanız gerekiyor ama katılamıyorsanız, fotoğrafta gördüğünüz 'insan Uber'lerden birini kiralayabilirsiniz. 'İnsan Uber'in giydiği özel bir başlıktaki ekranda siz görünüyorsunuz.

Görüntülü arama yöntemiyle etkinliği anına anına yaşıyorsunuz, insanlarla sohbet ediyorsunuz vs... Bu 'insan Uber' kiralama yöntemi İstanbul'a gelirse acayip tutar. İnsanlar 'Ya trafikte kalırsam' korkusuyla uzaktaki bir etkinliğe katılmaktan korkuyor. Yolla 'insan Uber'i; hem etkinliğe katıl, hem de havan olsun...