Önceki gün İstanbul TEM Otoyolu'nda bir düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerlemiş. Polisler konvoyda bulunan tüm araçlara trafiği tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesmiş. 37 araçlık konvoya cezai işlemin bir saat sürmesi nedeniyle gelin ve damat düğüne geç kalmış. Damat, "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Polisler bizi çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Geç kaldık düğüne. Biz 1 Nisan şakası falan zannettik. Şaka maka değilmiş, ceza yazdılar gönderdiler" diye konuşmuş. Damattaki pişkinliğe bakar mısınız? Düğüne geç kalmış, 1 Nisan şakası zannetmiş. Ya düğün konvoyu yüzünden trafikte beklemek zorunda kalanlar ne olacak? Sen hava atacaksın diye başkaları bu eziyeti çekmek zorunda mı? Yazımda bilinçli olarak damadın ismini vermedim çünkü birçok haber programında ve medya sitelerinde bu olay haber oldu. Gelin ve damat 70 milyona düğünlerinin reklamını yapmış oldular, bir günlüğüne de olsa ünlü oldular. Daha önce de trafiği tıkayan düğün konvoyları haber olmuştu. Ne kadar çok haber çıkarsa görgüsüzlük artıyor. Trafiği bilinçli bir şekilde tıkayanlara daha ağır cezalar kesilmeli!