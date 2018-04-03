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MEVLÜT TEZEL
03 Nisan 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Ofsayt Burak!

'un eski futbolcusu Ogün Temizkanoğlu;
'ın, eski takımı 'ı üzmemek için maçta bilerek ofsayta düştüğünü söyledi:
"Her futbolcu Trabzonspor için önemlidir. Ancak anladığım kadarıyla her futbolcu için Trabzonspor'un bir önemi yok. Siz eğer yılda 3.5 milyon Euro, üç yılda 10 milyon Euro alıyorsanız, bunu rakip takımdaki arkadaşlarını üzmemek için almıyorsun.
Bir maçta beş-altı kere ofsayta düşmek için bu paraları almıyorsun." Bu çok ciddi bir itham.
Ben hiçbir futbolcunun eski takımı için, oynadığı takıma ihanet edeceğini düşünmüyorum. Bunu yapan varsa da futbolu bıraksın!
Öte yandan Ogün'ün bu açıklamasına sosyal medyadan çok destek geldi. Evet, Burak hemen hemen bütün pozisyonlarda ofsaytta düştü ve böylece takımının atak yapmasını bile engelledi.
Ancak Burak kadar çok ofsayta düşen başka bir futbolcu tanımıyorum. Ofsayta düşme riskini almak, hakemin ofsaytı kaçırma ihtimalini düşünmek;
Burak için adeta oyun stiline dönüştü. Zaten Burak gollerinin çoğunu defans arkasına yaptığı koşularda atıyor.

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