Halaya olan düşkünlüğü ile tanınan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, 'Bana bir mendil verenin 40 yıl halay başı olurum', 'Halay time madness', 'Onu sevmek ölümse, halay çek ve gülümse lo', 'Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay her yere' sözleriyle sosyal medyada efsane olmuştu.

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberinden öğrendiğimize göre; Orbital Teknoloji Bilişim'e ait Buldumbuldum. com adlı internet sitesi, Tuncer'e ait fotoğraf ve slogan haline gelen halay sözlerini; bebek zıbını, yastık, kupa, saat, tişört, telefon kılıfı gibi ürünlere bastırıp piyasaya sürmüş. Ancak Tuncer'e ne para vermişler, ne de ondan izin almışlar. Tuncer de hakkını aramak için dava açmış.

Türkiye'de son dönemde ünlülerin, sanatçıların meşhur, komik sözlerini, Şener Şen, İlyas Salman, Kemal Sunal gibi Yeşilçam starlarının efsane olmuş karakterlerin görüntülerini hediyelik eşyalarda kullanmak moda oldu.

Dünyada da kült mertebesine ulaşmış insanlar, hediyelik eşya sektörünün bir numaralı kazanç kapısı. Bizde Yeşilçam yıldızlarının haklarını aramak akıllarına gelmediği için hediyelik eşya satışları için genelde telif ödenmiyor.

Yeşilçam yıldızlarının, 70 ve 80'lerin ünlü şarkıcılarının piyasa araştırması yapmalılarında fayda var. Bu işten birileri haksız büyük kazançlar elde ediyor!