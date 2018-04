Erzurum'da Aras Elektrik Dağıtım şirketinde çalışan, evli ve üç çocuk babası İdris Can (37), faturaları çıkarmak için gittiği bir binanın bahçesinde Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek önce yüzüne saldırmış, sol eli ile yüzünü koruyan Can, sağ elindeki endeks okuma makinesi ile köpeğe vurmuş. Bu kez sağ elini yakalayan köpek, Can'ın kolunu parçalamış.

Yere düşen Can, soğukkanlılığını koruyup köpeği yumruklayarak kurtulmuş.

Can yerinde bir çocuk ya da kadın olsaydı belki de hayatlarını kaybetmişti.

Bu köşede defalarca yazdık ama Pitbull benzeri dövüş köpeklerinin saldırıları artarak devam ediyor. Beşiktaş'ta çocuk parklarını köpeklerle paylaşıyoruz.

Pitbull, Dogo Argentino gibi saldırgan köpeklerle çok sık karşılaşıyoruz.

Bazen tasmasız, ağızlıksız köpekleri salıyorlar.

"Bu köpek parka salınır mı?" diyorum, "Bir şey yapmaz" diyorlar. Ya yaparsa? Bu cins tehlikeli köpeklere bakmak da zor.

Birçok kişi bu köpeklere bakamayacağını anlayınca sokağa salıyor. Asıl tehlike de o zaman başlıyor.

2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin yasaklar bölümünde şöyle bir madde var: 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasileiro türü tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirmek, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.' Bu yasa 18 yıldır var ama uygulayan yok. Normalde bu köpekleri bulundurmanın cezası 3 bin lira.

Ayrıca köpeğin sahibinden alınması gerekiyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu yasayı işler hale getirmek için ne zaman harekete geçecek? Bu köpekleri sırf güç gösterisi olsun diye ya da ego tatmini için gezdiren birçok sorumsuz var. İdris Bey'in yerinde siz ya da çocuklarınız da olabilirdi!