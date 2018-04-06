54 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar'ın, kendi çektiği sinema filmi 'Selfi' için verdiği çıplak poz çok konuşuldu. Magazin medyası 'Selfi'yi merakla bekliyor.

Filmin afişinde, mekan Hülya Avşar, ışık Hülya Avşar, ses Hülya Avşar, kamera Hülya Avşar, senaryo Hülya Avşar, yazan ve yöneten Hülya Avşar yazıyor. Avşar, sadece kendisinin rol aldığı, hayatını anlattığı filmi, cep telefonuyla çektiğini söylüyor.

Enteresan bir otobiyografik çalışma bizleri bekliyor galiba.

Filmin 27 Nisan'da vizyona gireceği açıklandı ama kaç salonda vizyona gireceği henüz belli değil. Hülya Hanım filmi gösterecek yeterli salon mu bulamadı?

Salon sahipleri 'Biz bu filmi oynatmayız' mı diyor?

Yoksa izleyeceğimiz bir film değil de cep telefonu reklamı mı? Ya da farklı bir reklam kampanyası mı? Kısa film mi? Eğer Avşar, gerçekten bahsettiği şekilde uzun metrajlı bir film çektiyse batacağına bahse girerim!