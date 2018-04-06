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MEVLÜT TEZEL
06 Nisan 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Kazıklanmaya doymuyoruz

dolandırıcılığının ortaya çıkarılmasında önemli bir misyon üstlenen Gümrük ve Ticaret Bakanı , mağdurlar arasında yapılan anketten çıkan ilginç sonucu açıkladı.
Tüfenkci, "Çiftlik Bank mağdurlarının yüzde 50'sine yakını, 'Bir daha olsa yine paramızı yatırırız' yanıtını vermiş" dedi.
Paraları gitti, o kadar haber çıktı, Tosuncuk yurt dışında paraları yiyor ama mağdurlar 'yine para yatırız' diyor! İnsanın inanası gelmiyor... Kusura bakmasınlar ama bu yüzde 50'ye kim giriyorsa mağdur değildir! Aslında bu yüzde 50 baştan beri mağdur değildi, çünkü bir tek kendileri zekiymiş gibi karşılığı olmayan bir yere paralarını yatırmışlardı.
Kazıklanmaya bu kadar gönüllü insan olduğu sürece bu topraklardan daha çok , Kenan Şeranoğlu, Mehmet Aydın gibileri çıkar.

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