Galatasaray- Başakşehir maçının sonucu kadar merak edilen bir başka konu da Arda Turan'ın sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıkacak olmasıydı.

Arda, hem maç öncesi, hem sonrası taraftarın protestolarına maruz kaldı. Arda, karşılaşmanın devre arasında da Hasan Şaş'ın sözlü saldırısına uğradı.

Arda, sarı-kırmızılı taraftarın tepkisi için özetle "Canları sağ olsun...

Biz alışığız ülkede böyle ıslıklara" dedi.

Evet, gazeteciye saldırmak gibi birçok büyük hata yaptı Arda. Ben de bu köşede hatalarını eleştirdim. Peki, Arda hatalarının bedelini fazlasıyla ödemedi mi? Prim krizinde arkadaşlarının hakkını aramak isterken adı 'paracı'ya çıktı, Fatih Terim ile arası bozuldu, Milli Takım'dan uzak kaldı, Barcelona'dan ayrılmak zorunda kaldı, aylarca medyada eleştirildi vs. Reklamcıların peşinde koştuğu Arda'nın pozitif imajı, başarı öyküsü bir anda yerle bir oldu. En kötüsü ise Arda, siyasi tercihi yüzünden her gün sosyal medyada linç ediliyor.

Arda, manevi anlamda en büyük darbeyi ise bir zamanlar top toplayıcılığı bile yaptığı eski takımının taraftarından gördü.

Hadi sarı-kırmızılıların Emre'ye olan tepkisini anlıyorum. Emre kulübe para kazandırmadan ayrıldı, ülkeye dönüşte de Fenerbahçe'yi tercih etti.

Peki, Arda ne yaptı? Çömezlik döneminde düşük sözleşme bedellerine rağmen takımına büyük katkıda bulundu. Atletico Madrid'e giderken kulübüne büyük para kazandırdı. Barcelona sonrası Galatasaray'da oynamak istedi ama Dursun Özbek oralı bile olmadı, taraftarlardan da Arda'yı istemeyen vardı. Arda da futbol kariyeri tehlikeye girmesin diye Başakşehir'e gitmek zorunda kaldı. Özetle; Galatasaraylılar'ın Arda'ya olan kızgınlığını anlamıyorum. Arda daha ne yapsın? Hatalarının bedelini ağır ödedi. Şimdi eski günlerine dönmek, tekrar Milli Takım'a girmek için çalışıyor. Dönmesin mi? Bu ülkeyi Arda'ya dar mı edelim? Arda'nın futbol hayatını bitirmenin bu ülkeye ne faydası olacak?