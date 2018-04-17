Yumurta alırken etiketlerinde yer alan organik yumurta, köy yumurtası, doğal yumurta, serbest gezen tavuk yumurtası gibi farklı sözler kafa karıştırıyordu.

Organik, köy ve doğal yumurta arasında ne fark vardı? Fark, aldatmacaydı.

Bazı firmalar hakikaten organik yumurta üretiyordu.

Organik üretici belgesi alamayan açıkgöz firmalar ise köy yumurtası, doğal yumurta etiketleriyle müşteriyi kandırıyordu.

Bu aynı zamanda büyük bir haksız rekabete neden oluyordu!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da A sınıfı yumurtalar için damgalanma şartı getirildi. Artık market raflarında yer alacak yumurtalarda yetiştirme metodu kodu yer alacak.

Uygulamaya göre; A sınıfı yumurtada yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kolayca görülebilir şekilde yumurta kabuğuna damgalanacak. Buna göre, 0 kodu organik yetiştiricilik, 1 kodu free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik, 2 kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik, 3 kodu da kafesli yetiştiricilik için verilecek.

Artık gerçek organik yumurta yemek istiyorsanız 0 kodlu yumurta alın.