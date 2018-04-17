Hacı Sabancı, Hadise, Murat Boz, Şeyma Subaşı, Ceylan Çapa, Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü ismin ABD-Kaliforniya'daki Coachella festivaline katıldığından dün bahsetmiştim.

Hem sosyal medyadan festival görüntüsü paylaşmak daha havalı oluyor, hem de kaliteli çılgın eğlenceleri gözlerden ırak yaşamış oluyorlar. Ancak bizim ünlülerin festivalden paylaştıkları görüntülerde pek eğleniyorlarmış gibi havaları yok! Sanki Coachella'ya Instagram'a fotoğraf koymak için gitmişler! Özellikle Hande Erçel'in pozları fazla turistikti.

O kadar yol git, büyük para harca, sonra da turistik fotoğraf çek! Eğer amaç Instagram'a fotoğraf koymaksa, yok mu bu ünlülerin sosyal medya danışmanları?