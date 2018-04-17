Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 5 yaşına giren oğlu Kemal, Mansur Ark şarkısı eşliğinde ettiği dansla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Kemal gerçekten şirin, yetenekli bir çocuk.

Cem Yılmaz da birçok anne-baba gibi çocuğuyla gurur duyuyor, fotoğraflarını Instagram'dan paylaşıyor.

Ancak Cem Yılmaz normal bir insan değil, o Türkiye'nin en tanınmış yıldızlarından biri. Kemal'i tanımayan yok! Elbette Kemal, bunun pek farkında değil.

Ünlüler, magazin muhabirlerinin, çocuklarının fotoğrafını çekmesine haklı olarak kızıyorlar, çocuklarının magazin medyasında görünmesini istemiyorlar. Öte yandan aynı ünlüler Cem Yılmaz örneğinde olduğu gibi çocuklarının fotoğraflarını milyonlarla paylaşıyor.

Özetle Cem Yılmaz kendi eliyle oğlunu magazin malzemesi yapıyor. Bu durumun hem şimdi, hem de gelecekte Kemal'in psikolojisini nasıl etkileyeceğini bence bir psikoloğa sorsa iyi olur!